Roma, 11 marzo 2020 - Novità sul coronavirus: l'Italia si ferma ancor più di quanto già non lo sia. Chiusi tutti i locali tranne alimentari e farmacie. La decisione tanto attesa - e caldeggiata soprattutto da Regione Lombardia - arriva in diretta Facebook. "E' il momento di compiere un passo in più, disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali a eccezione di generi alimentari e farmaci e parafarmacie" in tutta Italia.

Con una premessa: "La maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario quando ho adottato misure che limitano la libertà, sapevo che era un primo passo e non sarebbe stato l'ultimo". E un avvertimento: "Se i numeri" dei contagiati da coronavirus "dovessero continuare a crescere, cosa non affatto improbabile, non significa che dovremo affrettarci a nuove misure. Non dobbiamo fare una corsa cieca contro il baratro". Anzi, "Dobbiamo essere misurati e responsabili", afferma.

La serrata decisa dal governo

"Chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio" a eccezione dei negozi di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie." Poi l'invito: "Non è necessario fare nessuna corsa per acquistare il cibo: i negozi di alimentari restano aperti". Ma "chiudiamo negozi, bar, pub ristoranti, parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa".

Il commissario Arcuri

"A breve nominerò un commissario delegale, per potenziare la risposta delle strutture ospedaliere all'emergenza sanitaria. Sarà un commissario che avrà ampio potere di deroga e lavorerà soprattutto per la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapia intensiva e sub intensiva. Sarà Domenico Arcuri, che si coordinerà con Borrelli".

Le attività produttive

"Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi".

"Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere la produzione a condizone che garantiscano condizioni di sicurezza per i lavoratori", ha aggiunto il premier. "Resta ovviamente garantito lo svoglimento dei servizi pubblici essenziali, quindi i trasporti pubblici, i servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi e tutte le attività per il corretto funzionamento di questi settori".

Le reazioni politiche

Immediate e unanimi le reazioni politiche, le prime arrivano dai governatori del Nord. Per il presidente della Lombardia Attilio Fontana "ha prevelso il buon senso", menre il collega veneto Luca Zaia assicura: "Applicheremo le nuove misure con rigore"