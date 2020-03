Roma, 11 marzo 2020 - I contagi da Coronavirus sfondano quota 10mila in Italia, con oltre 600 morti. In corso il nuovo consiglio dei ministri sull'emergenza che stanzia "risorse straordinarie per 25 miliardi". Ieri la positività di un primo parlamentare, il deputato Pedrazzini del misto: lui e i suoi vicini di scranno non parteciperanno alla seduta. E mentre il Nord spinge con forza per misure ancora più drastiche (con il governo che pare propenso), il leader della Lega Matteo Salvini chiede che ora sia tutta l'Europa a diventare zona rossa. D'accordo Matteo Renzi che sfodera un grafico dell'Oms. Le ultime notizie dal mondo: superati i mille casi negli Usa. Battuta d'arresto nel calo dei nuovi positivi in Corea del Sud e Cina. Primo decesso in Belgio, a Panama primo morto dell'America centrale. Primi due casi in Bolivia, 100 accertati in Africa.

Ricciardi: sì a chiudere tutto in Lombardia

La richiesta della Lombardia di 'chiudere tutto' è promossa da Walter Ricciardi, il consulente del ministero della Salute in un'intervista su Radio Capital: "Ha senso, la pressione sul servizio sanitario regionale lombardo è spasmodica. La Lombardia è per l'Italia quello che Wuhan era per l'Hubei". Si oppongono le industrie: "E' indispensabile la necessità di tenere aperte le aziende", ha detto il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti.

Anche il Piemonte pronto al grande stop

Il Piemonte è pronto a chiudere, ha detto il governatore Alberto Cirio ai microfoni di Radio 24. "Se il governo deciderà che la Lombardia farà questo passo - ha detto - credo che anche il Piemonte dovrà in qualche modo essere compreso".

Buffagni: non si può chiudere tutto

Frena però il viceministro allo Sviluppo Economico: "Dire chiudere tutto è semplicistico, vincente come messaggio comunicativo ma quando si governa non si può giocare sulla pelle delle persone", ha detto Stefano Buffagni a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. "Chi sta all'opposizione può cambiare idea ogni tre giorni noi invece che governiamo stiamo cercando di affrontare seriamente la situazione. Alcune imprese non possono chiudere, per garantire filiera alimentare ad esempio. Dobbiamo limitare attività non prioritarie".

Governo: interventi fino a 25 miliardi

Intanto il governo è pronto a varare misure economiche. Un primo decreto ad hoc vedrà la luce venerdì e sarà da "12 miliardi". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a palazzo Chigi, con Conte e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

Il premier da parte sua fa presente che lo stanziamento delle misure straordinarie ammonta a 25 miliardi "da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza". Di questi 20 miliardi sono di "indebitamento netto". Nessuno, ha assicurato Gualtieri, "perderà il lavoro per il coronavirus":

Tra Italia ed Europa

Mentre l'esecutivo delinea le misure sul lavoro - fra l'altro, cassa integrazione per tutti i settori in tutta Italia, congedi speciali per i genitori che hanno i figli a casa da scuola, aiuti specifici per gli autonomi e per i lavoratori stagionali - dall'Ue arrivano segnali più che incoraggianti, non solo in termini di flessibilità sul deficit che l'Italia si accinge a ritoccare portando la cifra degli interventi almeno a 10 miliardi. Bruxelles proporrà di creare un fondo da 25 miliardi a sostegno del sistema sanitario, delle Pmi, del mercato del lavoro e delle parti più vulnerabili dell'economia.

Liquidità dalla Bce

La Bce è pronta ad adottare diversi provvedimenti. Lo ha detto, secondo quanto riporta Bloomberg, la presidente Christine Lagarde nella conference call di questa notte con i leader Ue sottolineando come l'istituto centrale guarderà a tutti gli strumenti disponibili, fra cui finanziamenti a bassissimo costo e liquidità.

Il coronavirus isola il Paese

Austria e Slovenia chiudono le frontiere. Il governo di Vienna ha sospeso tutti i treni passeggeri diretti e provenienti dall'Italia e ha introdotto controlli sanitari alla frontiera (Brennero e Tarvisio) sulle auto provenienti dall'Italia. Prosegue invece regolarmente il servizio dei treni merci da e per l' Austria. Spagna, Danimarca, Albania e Malta sospendono i voli. Stessa cosa fanno tante compagnie internazionali. L'Australia blocca gli arrivi dall'Italia.

Fca: stop stabilimenti per sanificazione

Fca chiuderà temporaneamente alcuni impianti italiani nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del morbo. Si fermeranno le fabbriche di Pomigliano oggi, giovedì e venerdì, Melfi e la Sevel giovedì, venerdì e sabato, Cassino giovedì e venerdì. Tutti gli stabilimenti italiani saranno coinvolti in interventi straordinari.

Decathlon chiude fino al 15 marzo

Decathlon, la catena francese di negozi dedicati allo sport, annuncia "un nuovo schema di gioco": da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 marzo compreso, tutti i negozi sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico. Ma resta aperto l'online. Misura che si aggiunge a quanto definito dal decreto, precisa una nota mandata a tutti i clienti, che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo.

Coronavirus, Armani chiude negozi e hotel a Milano