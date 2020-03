Roma, 11 marzo 2020 – Il governo stanzia fino a 25 miliardi per l'emergenza coronavirus, mentre le città restano deserte per contenere la diffusione. I casi di positività però continuano a crescere, anche se da Codogno arriva la buona notizia che in città non si registrano nuovi contagi. Gli ultimi numeri diffusi dalla Protezione civile parlano di 10.149 contagiati e 631 vittime. E c’è anche l'ex campione di ciclismo Italo De Zan, 94 anni, tra le persone positive al Covid-19 ne morte all'ospedale di Treviso.

Lombardia e Veneto

"Ci sono circa 1.300 contagiati in più rispetto a ieri", ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24. Il governatore ha scritto al governo chiedendo la "chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla vendita di beni di prima necessità e alle edicole". Stessa richiesta anche da parte di Luca Zaia. "Se continua così si chiuderà

tutto per forza, perché saremo tutti con il virus, e dico ai veneti: dateci una mano a rallentare la diffusione", ha detto il presidente della Regione Veneto. "Non è normale che muoiano 29 persone in meno di 15 giorni - ha aggiunto -. Se non stiamo a casa, avremo 2 milioni di veneti contagiati e finirà che dovremo svuotare gli ospedali dai pazienti ordinari per inserire i contagiati da Coronavirus".

Marche

Cresce ancora nelle Marche il numero dei campioni positivi: sono 479, nell'aggiornamento comunicato questa mattina, sul totale di 1.656 testati dall'inizio dell'emergenza. Lo fa sapere la Sod di virologia dell'ospedale Torrette di Ancona. Ieri alle ore 17, i test positivi erano 394 su 1.437 test effettuati. E si registra il primo caso ad Ascoli Piceno.

Napoli, aggressione ai medici

Intanto a Napoli, un paziente in attesa al pronto soccorso del tampone ha sputato contro un medico e un infermiere. I due operatori sanitari ora dovranno trascorrere 15 giorni in isolamento mentre si è dovuto procedere allo sgombero del locale e alla chiusura per sanificarlo. E' la ventesima aggressione registrata dalla pagina Facebook 'Nessuno tocchi Ippocrate' che da tempo monitora in Campania gli episodi di violenza contro gli operatori della sanita'. Questa volta però la conseguenza è la sospensione temporanea di un’attività all'ospedale Cotugno, centro di riferimento per il coronavirus, e la quarantena di sanitari.