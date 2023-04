Tasse per chi ha figli e single: come fare? - Il podcast di Marcella Cocchi

Anche se per ora siamo solo alle ipotesi, ‘Un altro giorno’ si interroga sulle parole del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha detto che non si possono tassare ugualmente single e genitori. Il governo, insomma, ha dichiarato guerra alla denatalità. Il professore di Scienza della finanza alla Bicocca e già consulente dei ministri Gualtieri e Franco, Alessandro Santoro, chiarisce intanto che non è vero che un single abbia la stessa tassazione di un individuo con figli, se si considerano sia le imposte sia i benefici come l'assegno universale. In ogni caso, è giusto puntare sulla natalità, perché "la crescita economica dipende dalla crescita demografica" e questa giova in prospettiva alla "sostenibilità del sistema di welfare, a favore di tutti, anche dei single". Ma il professore dubita che la strada più efficace per farlo sia quella dell'Irpef. Meglio puntare sul personale degli asili nido, per esempio. Ecco perché... Infine, dove si trovano tanti soldi, se l'intenzione è quella di applicare una detrazione di 10mila euro l'anno per ogni figlio a carico fino al termine degli studi? Ci sono circa "8 milioni di figli a carico", mica facile riuscirci.

Ha collaborato Marco Santangelo