Suzuki Noise Reduction. Modelli più silenziosi

I modelli della Stealth Line, particolarmente silenziosi grazie al sistema Suzuki Noise Reduction, vantano tecnologie esclusive. In primis, il sistema di propulsione a doppia elica controrotante Suzuki Dual Prop, cui si affiancano, il Suzuki Selective Rotation, che fa ruotare l’elica a sinistra o destra in base alla necessità d’installazione; il Dual Water Inlet, che prevede due prese d’acqua per aumentarne il flusso e migliorare l’efficienza del raffreddamento; il Drive by Wire, con Suzuki Precision Coltrol (SPC), usa la manetta elettronica per la gestione delle operazioni del motore. La tecnologia VVT (Variable Valve Timing) offre più coppia ai bassi e medi regimi esaltando l’accelerazione. I Suzuki Stealth Line DF140B e DF115B inoltre, vantano la tecnologia Suzuki Micro-Plastic Collector, che raccoglie le microplastiche presenti nel mare.