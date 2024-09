È morta la turista padovana colpita da un vaso in testa a Napoli. Chi era Chiara Jaconis

Napoli, 17 settembre 2024 – È morta la 30enne Chiara Jaconis, la turista padovana colpita da un vaso, caduto da un balcone dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tant’è che era stata prima portata in codice rosso all’Ospedale Pellegrini e poi trasferita Ospedale del Mare, dove i medici l’hanno sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono rimaste critiche e 24 ore dopo è deceduta.

L’incidente è accaduto domenica 15 settembre. Chiara – che è originaria di Padova, ma vive a Parigi – stava trascorrendo il weekend a Napoli con il fidanzato. Mentre passeggiavano per i Quartieri Spagnoli, le è piombato sulla testa un oggetto pesante caduto dal balcone di un palazzo: si pensa a un vaso, ma non si esclude che possa trattarsi anche di una statuetta.

Intubata e ricoverata in rianimazione, la 30enne è stata operata a Ponticelli: allertata la sala operatoria, quando la ragazza è arrivata l'equipe medica era già pronta. Chiara è stata sottoposta alla decompressione cranica per evitare che il sangue premesse sul cervello. Ma non è bastato a salvarle la vita.

Veneta di nascita, la 30enne Chiara Jaconis era originaria di Padova. Nel capoluogo berico ha frequentato il Liceo Scientifico Enrico Fermi, per poi proseguire gli studi a Venezia. Si era trasferita a Parigi dopo la laurea in Business Administration, conseguita all’Università Ca' Foscari di Venezia.

Nella capitale francese ha frequentato la Escp Business School e ora lavorava da Christian Louboutin, prestigioso brand dell’alta moda francese.