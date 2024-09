Turista padovana ferita a Napoli: colpita in testa da una statua. E’ in gravi condizioni

Napoli, 16 settembre 2024 – E’ grave una donna padovana di 30 anni rimasta ferita mentre passeggiava per i Quartieri Spagnoli a Napoli: un oggetto – prima identificato come un vaso, adesso come una statua – è precipitato cadendole in testa. Si è resa necessaria un’operazione per decomprimere il cervello dall’ematoma provocato dall’impatto. Chiara – questo il nome della turista – è stata portata dapprima all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli; una volta stabilizzata, è stata trasferita all’ospedale del Mare.

L’incidente è avvenuto in via Sant’Anna di Palazzo, durante quella che era l’ultima passeggiata prima del rientro a Padova. La 30enne sarebbe dovuta partire con il volo da Capodichino nella serata di ieri. Oggi è stata effettuata una serie di analisi per verificare le condizioni dell’attività cerebrale.

Questa mattina sono arrivati a Napoli i famigliari e il compagno di Chiara: il comune di Napoli ha disposto per loro degli alloggi nei pressi dell’ospedale. Mortificata l’assessora al Turismo Teresa Armato: “Ho voluto essere qui e seguire da vicino la situazione apparsa subito grave e dare massimo sostegno e disponibilità ai familiari per qualunque necessità dovesse emergere in queste ore – ha dichiarato visitando il nosocomio – Siamo rattristati ed increduli per questo grave ed inspiegabile incidente del quale ancora non è chiara la dinamica. Sono in contatto costante con il sindaco che come tutti noi sta seguendo con apprensione l'evolversi delle condizioni della giovane”.