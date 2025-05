Omicidi e lotte tra clan: 14 arresti a Napoli. Ci sono anche dei minori

Napoli, 8 maggio 2025 – È arrivata la svolta nelle indagini sugli omicidi del 15enne Emanuele Tufano e del 20enne Emanuele Durante, i due ragazzi uccisi a Napoli da baby gang legate alla camorra.

Sono 14 gli arresti messi a segno questa mattina nel blitz tra i quartieri Mercato e Sanità, tra le persone raggiunte dall’ordinanza di custodia cautelare ci sono anche diversi minori. Sono accusati, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco: tutti reati aggravati dalle modalità mafiose.

I due omicidi collegati tra loro? Le indagini

La vasta operazione della Polizia di Stato è scattata questa mattina all’alba su ordine del tribunale partenopeo, a conclusione delle indagini che hanno coinvolto la Direzione Distrettuale Antimafia e il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Al centro dell'indagine della polizia, anche l'omicidio di Emanuele Tufano, ucciso a 15 anni in un conflitto a fuoco il 24 ottobre dello scorso anno in corso Umberto. Per quest'ultimo omicidio era indagato anche Emanuele Durante, vittima poi di un agguato il 15 marzo scorso. Sei dei 14 indagati sono minorenni.

Gli indagati sarebbero gravemente indiziati di essere responsabili – a vario titolo e in concorso tra loro – anche dell’omicidio Durante, avvenuto nel pomeriggio del 15 marzo 2025 non lontano dal museo nazionale napoletano. Il 20enne è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in auto con la fidanzata. il giovane era un cugino di Annalisa Durante, vittima innocente di camorra.

collegate anche alle indagini sull'omicidio di Emanuele Durante.