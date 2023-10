Terremoto a Napoli, oggi nuove scosse ai Campi Flegrei: epicentro tra Pozzuoli e Bacoli

Napoli, 1 ottobre 2023 – Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, nuove scosse a partire dalla notte nel Napoletani. Sono quattro le scosse registrate dall'Ingv, la più forte a Pozzuoli. Nessun danno alle case: tutti i tracciati sono di bassa intensità.

Le prime due alle 3.15 e alle 3.18, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 1.4, con epicentro nel golfo di Pozzuoli. La scossa più intensa, di magnitudo 2.2, si è verificata alle 6.42 con epicentro tra Pozzuoli e Bacoli a una profondità di 5 km. L'ultima scossa, di magnitudo 1.3, è avvenuta alle 8.22.

Le nuove scosse telluriche ai Campi Flegrei riaccendono le preoccupazioni sulla lunga scia di terremoti che si stanno verificando da mesi nel Napoletano. Due gli scenari di rischio possibile – dal semplice bradisismo all’eruzione del Vulcano Nuovo – che stanno spingendo il Governo a varare una legge ad hoc e un nuovo piano di evacuazione per il territorio. Sono 700mila gli abitati della ‘zona rossa’ – ovvero l’area più a rischio in caso di eruzione vulcanica – e, in caso di emergenza, non sarà facile intervenire in modo tempestivo.