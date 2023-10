Terremoto a Napoli oggi, scossa di magnitudo 4.0: tremano i Campi Flegrei

Napoli, 2 settembre 2023 – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita a Napoli con epicentro i Campi Flegrei. Lo si apprende dal sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il sisma è avvenuto alle 22.08, ad una profondità di 3 chilometri. Alcune persone si sono riversate in strada.

Il tremore è stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni. Al momento qualche richiesta per verifica crepe ma non nessuna segnalazione di danni ai vigili del fuoco, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 verificatasi questa sera poco dopo le 22 a Napoli con epicentro ai Campi Flegrei.

Comune di Pozzuoli: “Seguiamo da vicino l’evoluzione sismica”

Il Comune di Pozzuoli, la località più vicina all'epicentro del sisma (5 chilometri), ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un avviso in cui si invita la popolazione a segnalare eventuali “danni o disagi” al comando della Polizia municipale. Nel comunicato si spiega che “l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare” di 4.0, con variazioni in più o in meno di 0.3.

“L'evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km”, sempre con la stessa magnitudo. Il Comune, insieme alla Protezione Civile, “segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Messaggi e video sui social

Sui social, intanto, sono molti i post dedicati alla scossa, indicata dagli utenti come di pochi secondi ma intensa. “Ragazzi ma chi dorme stasera? Questa è stata tosta davvero”, si legge in un commento su Facebook accompagnato da un video di una strada piena di calcinacci.