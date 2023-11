Studente colpisce la prof con pugno a Napoli: intervengono i carabinieri

Napoli, 24 novembre 2023 - Un nuovo caso di violenza contro gli insegnanti nel Napoletano. L’episodio risale a ieri e vede protagonista uno studente di 15 anni che ha sferrato un pugno al petto di una professoressa nell’Its (Istituto tecnologico superiore) Rossi Doria di Marigliano. Il ragazzo ha colpito l’insegnante, 64enne, che si è poi recata in ospedale per farsi visitare. I sanitari non hanno ritenuto di dover emettere nessuna prognosi, la docente fortunatamente sta bene ma appariva visibilmente impaurita. A seguito dell’aggressione, a scuola sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo è stato affidato ai suoi genitori.