Sciopero 29 novembre a Napoli e in Campania: orari di bus, metro e treni. Le fasce di garanzia

Napoli, 28 novembre 2024 - Quattro ore di sciopero per tutti i mezzi pubblici: dagli autobus alla metro e i treni della Circumvesuviana. Altra giornata nera per venerdì 29 novembre, quando a Napoli si rischia la paralisi del traffico, sia in città che in provincia. Pendolari e turisti nel caos: il blocco del servizio scatterà alle 9 del mattino e resterà in vigore fino alle 13, con pochissime fasce di garanzia. Autisti precettati dopo le 13.

Al posto delle solite ‘finestre’ di garanzia, questa volta la mobilitazione è stata ridotta a sole quattro ore, considerando di fatto come fascia protetta dalle 5.30 alle 08.59 e dalle 13.01 in poi. Con qualche eccezione per le metropolitane. A Napoli e in Campania aderisce alla mobilitazione il personale del trasporto pubblico locale legato alle sigle sindacali Cgil e Uil, mentre Trenitalia, Italo e Ferrovie dello Stato sono escluse. Nessun disagio per Alta Velocità, Regionali e Intercity: tutti i treni saranno garantiti.

A Napoli, dalle 9 alle ore 13, si ferma l’intera rete locale: bus, metro e funicolari dell’azienda municipale Anm e i treni Eav. Per le linee di superficie gestite da Anm (tram, bus e filobus), le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio (alle 8.30) dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero (alle 13.30).

La Linea 1 della metropolitana garantirà le ultime corse da Piscinola e da Garibaldi alle 9.10 del mattino. Poi treni sospesi fino alle 13.10 con prima corsa da Piscinola, mentre il primo treno da Garibaldi partirà alle 13.50.

L’ultima corsa della Linea 6 partirà dalla stazione Municipio alle 9.14 e da Mostra ore 9.08. Per le funicolari - le linee Centrale, Montesanto e Mergellina - l’ultima corsa del mattino garantita è alle 09.20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 13:20.

Disagi attesi tra le 9 e le 13 in tutta la città metropolitana di Napoli, dove si rischia la paralisi dei mezzi e l’aumento del traffico sulle strade del territorio. La società che gestisce il trasporto pubblico partenopeo, Anm, ha comunicato le fasce di garanzia.

Metro Linea 1. Ultima corsa: da Piscinola alle 9.10, da Garibaldi alle 9.10 | Prima corsa: da Piscinola alle 13.10, da Garibaldi alle 13.50.

Metro Linea 6. Ultima corsa: da Municipio alle 9.14, da Mostra alle 9.08.

Funicolare. Ultima corsa del mattino alle 9.20, prima corsa del pomeriggio: 13.20

Autobus. La fascia di garanzia verrà rispettata dalle 8.30 alle 9, ora in cui scatterà lo sciopero ad oltranza di quattro ore. Il primo autobus tornerà in strada alle 13.30, mezz’ora dopo la fine dello sciopero.

Eav comunica che, a seguito della precettazione da parte del ministro dei Trasporti, lo sciopero generale di 24 ore è stato ridotto a 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13, anche sui treni locali. Durante l’orario di sciopero, le corse sono subordinate al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Ultime partenze prima dello sciopero. Da Napoli per Sorrento 8.41; Poggiomarino 8.50; Sarno 8.46; Torre Annunziata 8.57. Da S.Giorgio a Cremano per Baiano 8.42. Per Napoli da Sorrento 8.50; Poggiomarino 8.54; Sarno 8.26; Torre Annunziata 9.20 treno 4088, da Poggiomarino da Baiano per San Giorgio 08.51

Prime partenze dopo lo sciopero. Da Napoli per Sorrento 13.29; Poggiomarino 13.02; Sarno 13.34; Torre Annunziata 13.09. Da S.Giorgio per Baiano 13.30. Per Napoli da Sorrento 13.02; Poggiomarino 13.06; Sarno 13.38; Torre Annunziata 13.21. Da S.Giorgio per Baiano 13.03.