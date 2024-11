Sciopero 29 novembre a Roma: gli orari di metro, tram e bus

Roma, 28 novembre 2024 – Mattina nera dei trasporti per venerdì 29 novembre a causa dello sciopero convocato da Cgil, Uil, Cobas Lavoro Privato, Cub, Sgb contro le misure previste dalla manovra finanziaria, per richiedere l’aumento dei salari e delle pensioni e per finanziare istruzione, sanità, servizi pubblici e politiche industriali. Anche a Roma si prevedono disagi sulla rete Atac e sulle reti gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Inizialmente, lo stop previsto era di 8 ore, ma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha precettato: i lavoratori dei trasporti potranno dunque incrociare le braccia solo per quattro ore. Atac assicurerà i servizi fino alle 8.59 e dalle 13 in poi: lo sciopero si concentrerà tra le 9 e le 13.

Qualora delle stazioni della metropolitana restassero aperte, non si assicura comunque il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. Le uniche bike box certamente aperte saranno quelle delle stazioni Laurentina e Ionio; le restanti resteranno chiuse se la stazione è chiusa.

Atac fa sapere che non sarà garantita neanche l’apertura delle biglietterie, mentre resteranno attive quelle online, a questo link. Lo sciopero non riguarderà invece i parcheggi di interscambio, che funzioneranno regolarmente.