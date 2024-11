Sciopero 29 novembre, ultime notizie: pressing per la riduzione dell’orario

Roma, 26 novembre 2024 – Lettera ufficiale del Mit ai sindacati in vista dello sciopero proclamato per il 29 novembre, quando i mezzi pubblici (stop a bus, metro, aerei e navi, mentre i treni viaggeranno regolarmente) si fermeranno per 8 ore. Le organizzazioni sono attese al ministero alle 16.30 di oggi, martedì 26 novembre, per un confronto alla presenza di Matteo Salvini. Lo fa sapere il Mit spiegando che l'obiettivo è ridurre la mobilitazione a sole 4 ore, così come chiesto anche dalla Commissione di garanzia sugli scioperi.

Mezzi pubblici fermi il 29 novembre

Cgil e Uil: “Confermato stop di 8 ore”

Cgil e Uil fanno subito sapere di “confermare lo sciopero generale del 29 novembre nei termini e con le articolazioni” già indicate nella proclamazione. “La protesta si svolgerà nel rispetto di quanto stabilito dalle norme, a partire dalle fasce di garanzia, e nell'interesse di tutte le lavoratrici e i lavoratori del Paese. Nonostante gli incontri formali e informali che si sono svolti nei giorni scorsi e nonostante l'apertura al dialogo manifestata da Cgil e Uil, che hanno già rispettato la legge, esonerando dallo sciopero la categoria del trasporto ferroviario, la Commissione di garanzia ha obbedito ai diktat del ministro Salvini, pubblicati sistematicamente sui social e attraverso la stampa, continuando ad avanzare ulteriori richieste per la limitazione del diritto di sciopero”, la nota congiunta dei segretari generali Maurizio Landini (Cgil) e Pierpaolo Bombardieri (Uil).

L’attacco a Salvini

Che non risparmiano una stoccata a Salvini: “Al Ministro chiediamo che cosa abbia fatto in questi due anni per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, per migliorare le condizioni del trasporto pubblico e per assicurare la regolarità degli orari e dell'efficienza del servizio – aggiungono – . Il diritto alla mobilità va garantito sempre e non solo in occasione della proclamazione degli scioperi. Salvini, piuttosto, farebbe bene a preoccuparsi di rinnovare i contratti a milioni di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno sono al servizio della cittadinanza".

Anche il Garante ha chiesto metà giornata di sciopero

Proprio lunedì anche la Commissione di garanzia ha chiesto di limitare lo sciopero a 4 ore dal momento “che si profila il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati". Nella delibera, la Commissione ha segnalato “la concentrazione di una pluralità di scioperi, alcuni dei quali già indicati come illegittimi, rilevando che tale addensamento provoca un pregiudizio grave al diritto alla mobilità dei cittadini utenti”.