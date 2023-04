Napoli presa d'assalto per Pasquetta: folla ai Quartieri Spagnoli / VIDEO e FOTO

Napoli, 10 aprile 2023 - "Un'amara sorpresa quella che turisti e cittadini hanno trovato la mattina del lunedì in Albis sotto il colonnato della Galleria Umberto I. Proprio all'altezza dell'androne di fronte al Teatro San Carlo che conduce a piazzetta Matilde Serao, sono visibili i resti di un fuoco acceso da ignoti durante la notte le cui fiamme hanno danneggiato parte della facciata dell'edificio monumentale. A terra cumuli di cenere e cartoni bruciati, le mura annerite dalla combustione". A renderlo noto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra. "Ci troviamo di fronte all'ennesimo oltraggio a uno dei beni culturali di maggior richiamo a Napoli. Secondo i cittadini che hanno segnalato l'episodio fotografando lo stato dell'arte, all'origine del falò potrebbe esserci la necessità di alcuni clochard di riscaldarsi durante la notte. Abbiamo il dovere di tutelare i beni monumentali della città da degrado e vandalismo imperanti, aumentando i controlli anche nelle ore notturne dove la Galleria Umberto I, in particolar modo, resta in balìa degli incivili di turno. Sulla presenza continua di senza fissa dimora torno a chiedere un impegno da parte dell'amministrazione per trovare alternative più sicure e dignitose per il loro riparo notturno", conclude Borrelli.

Quartieri Spagnoli in ‘processione’ per Maradona

Lo stesso deputato ha pubblicato anche un video della 'folla oceanica' che si è riversata nei Quartieri Spagnoli, in largo Maradona e via Emanuele De Deo, "per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli dedicato al Pibe de oro - scrive Borelli sui social - . Quella che ormai è diventata meta di un vero e proprio pellegrinaggio da parte di tifosi e appassionati di tutto il mondo è diventata una delle criticità maggiori in città per ciò che riguarda la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico". Il Napoli è in cima alla classifica del Campionato di calcio e potrebbe vincere lo Scudetto: da tempo la città si è riempita di striscioni e di elaborazioni creative, e forse un po' scaramantiche, in attesa di arrivare all'agognata meta. E la curiosità dei turisti e dei tifosi è tanta. "Se questi sono i flussi che caratterizzeranno i prossimi fine settimana - conclude Borelli - sarebbe necessario trovare anche forme di regolamentazione degli accessi per garantire a tutti di vivere una bella emozione senza rischi".

In realtà dopo l’ondata di maltempo, con grandinate, piogge e la neve sul Vesuvio alla vigilia e a Pasqua (con danni sulla città, dove si è aperta una voragine in cui è precipitata un’auto con a bordo un 87enne), oggi su Napoli è tornato il sole e questo ha favorito l’affluenza turistica in tutta la città. Da giorni ci sono code per le mostre ospitate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), in particolare quella dedicata a Picasso nel cinquantenario della sua morte e quella dedicata alla regione Campania ai tempi dei Romani.