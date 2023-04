Napoli, voragine inghiotte auto: 87enne estratto dall'abitacolo

Napoli, 8 aprile 2023 - Sentirsi mancare la terra sotto i piedi, dice un motto, evocando il terrore. In questo caso un anziano si è sentito mancare l'asfalto sotto le ruote dell'auto e si è trovato a mollo in una voragine apertasi nella zona di Posillipo a Napoli. Un cedimento dovuto probabilmente alle forti piogge che stanno riguardano oggi la Campania.

Una voragine si è aperta in strada a Napoli, in via Comola Ricci nel quartiere Posillipo, a seguito delle forti piogge che si sono abbattute in tarda mattinata sulla città. Nella voragine è finita un'auto Twingo all'interno della quale si trovava un 87enne, con l'acqua che era salita fino alle gambe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Posillipo che lo hanno estratto dall'abitacolo. L'anziano è in buone condizioni: con grande fortuna è uscito indenne dall'accaduto. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Allerta gialla: piogga, grandine e Vesuvio imbiancato

L'ondata di maltempo, da allerta gialla, in Campania, ha comportato forti precipitazioni nelle ultime ore, in parte una vera e propria grandinata, registratesi nelle città poste alle pendici del vulcano, che hanno prodotto un deciso abbassamento delle temperature. Ma, passate le nuvole, la sorpresa è stata trovare il Vesuvio in buona parte ricoperto da una coltre bianca, visibile anche da Napoli.