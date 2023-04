Infortunio sul lavoro nel Napoletano: operaio cade dal montacarichi, è grave

San Giorgio a Cremano (Napoli), 6 aprile 2023 - Grave infortunio sul lavoro nel napoletano. I carabinieri di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, sono intervenuti questo pomeriggio in via Brodolini 12 dove per cause in corso di accertamento un operaio trentatreenne è caduto da un montacarichi, da un'altezza di circa 15 metri.

Il montacarichi era montato davanti ad un palazzo in ristrutturazione. L'uomo è stato portato all'ospedale del Mare in ambulanza ed è in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per i rilievi e personale dell'Asl Napoli 3 Sud. Dinamica e posizione lavorativa ancora da chiarire.

Sono gravi le condizioni del 33enne operaio. L'incidente ha causato un'emorragia cerebrale importante. Il 33enne, la cui posizione lavorativa da una prima verifica sembrerebbe in regola, è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli dove è stato trasportato da un'ambulanza dopo l'incidente.