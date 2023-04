Pasqua, Vedi Napoli e poi mangia: appuntamenti fino al 7 maggio

Napoli, 7 aprile 2023 - Riscoprire Napoli attraverso i suoi piatti tipici, quelli della tradizione pasquale ma non solo. E' lo spirito della rassegna 'Vedi Napoli e poi Mangia' che, dal 7 aprile al 7 maggio, coinvolgerà chiese e spazi aperti della città partenopea. L'iniziativa, voluta dall'assessorato al Turismo del Comune, prevede 15 appuntamenti a ingresso gratuito tra racconti sulla cucina, degustazioni e show cooking, ma anche concerti e spettacoli.

Dal 7 aprile la rassegna arriverà al centro storico (Monastero di Santa Maria in Gerusalemme detto l'Atrio delle Trentatrè, Domus Ars e Hotel Real Orto Botanico), a Napoli est (Parrocchia San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio) e a Napoli ovest (Terme di Agnano. Sono, invece, 17 le pietanze presentate, mentre degli chef insegneranno il modo in cui cucinarle.

My player placeholder

"Il cibo - ha detto il sindaco Gaetano Manfredi - rappresenta uno dei grandi patrimoni immateriali di Napoli e della nostra regione. Immaginare Napoli senza il suo cibo, significherebbe non mettere sapore nella nostra città".

"Solo nel week end di Pasqua a Napoli sono previste 200mila presenze - ha detto l'assessore comunale al Turismo, Teresa Armato - L'anno scorso, considerato record per il turismo, c'erano 140mila presenze. Le persone vengono a Napoli per tante ragioni e una di queste è quella di mangiare e di gustare le nostre pietanze tradizionali che sono gustose e incantevoli".

"Una città bisogna mangiarla, il modo migliore è quello - ha detto l'antropologo Marino Niola che ha condiviso l'iniziativa - ed è quello che il turismo, in questo momento, chiede. Si va dai cibi poveri, come pizza e spaghetti che sono diventati i comfort food più diffusi e più amati del pianeta, fino alla gastronomia aristocratica composta dai tanti cibi napoletani cui ghli chef francesi dietro nomi francesi. Possiamo dire che quella napoletana è l'univa vera e grande cucina nazionale d'Italia", ha concluso.

Il programma

NAPOLI CENTRO STORICO Domus Ars Via Santa Chiara 10 – Napoli

Venerdì 7 aprile ore 11.00 Casatiello Pastiera più Caffè. Relatori Marino Niola – Francesca Marino – Annamaria Colao Chef Giuseppe Daddio. Musica EAT ART IL CIBO NELL’ARTE di Mario Brancaccio Sabato 8 aprile ore 11.00 Parmigiana di melanzane. Relatrice Rossella Galletti Chef Francesco De Gregorio. Musica MARIA GRAZIA CASTELLO IN CONCERTO Domenica 9 aprile ore 11.00 Frittata di maccheroni. Relatore Antonio Puzzi, chef Francesco De Gregorio Musica RAFFAELLO CONVERSO in IL CANTO DI NAPOLI chitarra Franco Ponzo Martedì 11 aprile ore 16.00 Sfogliatella. Relatrice Elisabetta Moro, chef Aniello Di Caprio Musica LALLA ESPOSITO E MASSIMO MASIELLO in “SFOGLIATELLE E ALTRE STORIE D’AMORE” Martedì 12 aprile ore 16.00 Babà. Relatrici Elisabetta Moro e Chiara Del Gaudio, chef Aniello Di Caprio Musica “Canto Napoletano” di Mario Maglione Hotel Real Orto Botanico Via Foria, 192 – Napoli Venerdì 14 aprile ore 16.00 Pizza. Relatore Luciano Pignataro, chef Gianfranco Iervolino Musica POSTEGGIA NAPOLETANA Venerdì 28 aprile ore 16.00 Gattò di patate. Relatrice Angela Frenda, chef Giuseppe Daddio Musica LELLO FERRARO IN «CONTACUNTE» Sabato 29 aprile ore 12.00 Sartù di riso, relatrice Francesca Marino e chef Giuseppe Daddio Musica NOVI CUATROS OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA Monastero di S. Maria in Gerusalemme detto l’Atrio delle Trentatrè Via Luciano Armanni, 16 Domenica 23 aprile ore 11.00 Pasta e Patate. Relatore Antonio Puzzi, chef Giuseppe Daddio Musica EAT ART IL CIBO NELL’ARTE di Mario Brancaccio Domenica 30 aprile ore 11.00 Salsiccia e friarielli. Relatrice Rossella Galletti, chef Dolce e Salato Musica VIZI E VIRTÙ NELLA CULTURA DELLA TRADIZIONE POPOLARE di Gennaro Monti Con Gennaro Monti – Sonia De Rosa – Davide De Rosa Lunedì 1 maggio ore 11.00 Verdure alla scapece. Relatore Marino Niola, chef Dolce e Salato Musica ERA DE MAGGIO RAFFAELLA AMBROSINO SOPRANO – PIANOFORTE

NAPOLI EST Chiesa san Giovanni Battista, Corso San Giovanni a Teduccio 594 Lunedì 10 aprile ore 11.00 Genovese. Relatrice Helga Sanità, chef Maya Belen Mejìa Musica NEAPOLITANATA: La musica al tempo dei Borbone

NAPOLI OVEST Terme di Agnano, via Agnano agli Astroni 24 Martedì 2 maggio ore 11.00 Ragù. Relatore Marino Niola, chef Ennio Caprio Musica I SOLISTI DI SANTA CHIARA ORCHESTRA – IL CANTO DI NAPOLI Sabato 6 maggio ore 11.00 Spaghetti alla Nerano. Relatrice Mariangela Bianco, chef Maya Belen Mejìa Musica EAT ART IL CIBO NELL’ARTE di Mario Brancaccio

Domenica 7 maggio ore 11.00 Spaghetti alle Vongole. Relatore Marino Niola, chef Maya Belen Mejìa Musica “La notte dei Racconti Magici” di Gennaro Monti