Pasqua a Napoli: ecco l’uovo gigante dedicato a Troisi e allo scudetto

Napoli, 30 marzo 2023 - Napoli meta preferita dai turisti stranieri per la Pasqua 2023, Napoli che si prepara alla grande festa per lo scudetto e non dimentica i suoi miti. È dedicato a Massimo Troisi e allo scudetto del Napoli l'uovo gigante della Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin.

Un omaggio all'attore, regista, poeta e sceneggiatore che il 19 febbraio 2023 avrebbe compiuto 70 ma anche - con una 'eruzione' del Vesuvio - al tanto atteso in città terzo titolo tricolore. "Un artista a tutto tondo capace di emozionare con il suo umorismo timido, mai superficiale" dice Marisa del Vecchio, ad di Gay-Odin. Il maestro decoratore dell'azienda partenopea, Fabio Ceraso, ha impiegato una settimana per riprodurre a mano libera sulla superficie dell'uovo il ritratto dell'attore.

Partendo dalla locandina del film documentario del regista Mario Martone 'Laggiù qualcuno mi ama', il disegno raffigura, infatti, Massimo Troisi intento a guardare Napoli, con il suo panorama più bello ed iconico: il Golfo con via Caracciolo, l'isolotto di Megaride dove si erge Castel dell'Ovo e tutto intorno alcune delle frasi più celebri dell'attore e un disegno ispirato al film 'Il Postino’. A fare da sfondo c'è poi il Vesuvio dal cui cratere fanno capolino due scudetti seguiti da un cuore azzurro e incorniciati dalla scritta 'Ricomincio da tre’, la commedia che l'attore ha diretto e interpretato al fianco di Lello Arena.

La scultura è realizzata in cioccolato fondente, del peso di 350 chilogrammi, alta 2,5 metri e dal diametro di 1,20 metri; ogni anno un artigiano dell'azienda viene incaricato di foderare lo stampo record con cioccolato temperato - spennellato a mano - fino ad ottenere due gusci dello spessore di circa 18/20 centimetri ciascuno.