Morto Federico Salvatore, la moglie: "I momenti più difficili della nostra storia d'amore"

Napoli, 19 aprile 2023 - "Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d`amore", con queste parole, tra le lacrime, Flavia D’Alessio, moglie di Federico Salvatore, ha voluto annunciare la morte del noto cantautore napoletano. "Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore" ha detto Flavia rimasta sempre al suo fianco.

Federico Salvatore è morto, all'età di 63 anni, dopo mesi difficili all'Ospedale del Mare di Napoli. Il 13 ottobre 2021 fu colto da emorragia cerebrale e, dopo il ricovero , in seguito ha intrapreso un percorso di riabilitazione. Poco prima aveva annunciato l'uscita del suo nuovo disco satirico, 'Azz... 25 anni dopo.

Funerali in Basilica a Portici

“Federico è andato via in un'ora. È successo tutto velocemente", aggiunge Flavia. "In un primo momento - prosegue la moglie - avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto. Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo". I funerali si terranno domani, alle 12:30, nella Basilica di San Ciro a Portici (Napoli).

L'ultima intervista

L'artista, cantautore e cabarettista, era diventato noto al grande pubblico nel 1994 partecipando al Maurizio Costanzo Show. L'anno seguente il suo brano 'Azz...' aveva venduto 700mila copie e conquistato due dischi di platino. Nel 1996 Salvatore ha poi partecipato al Festival di Sanremo con il pezzo 'Sulla porta'. Del 2002 è l'album L'osceno del villaggio caratterizzato da brani anche di denuncia come 'Se io fossi San Gennaro'. Sullo stesso solco cantautorale e di denuncia è il lavoro discografico del 2004 'Dov'è l'individuo?'. Nel 2009 è poi uscito l'album 'Fare il napoletano' stanca, contenente 13 brani tra cui una nuova versione di Se io fossi San Gennaro. Nei primi mesi del 2021 l'annuncio del lancio del nuovo disco 'Azz…25 anni dopo'. "Dopo quattro album di teatro-canzone, di cantautorato e di denuncia in cui ho affrontato tematiche sociali, ritorno - aveva detto Salvatore in un'ultima intervista - alla satira di costume. Questo disco è una festa"

