E’ morto il figlio di Vecchioni, Arrigo. “Finalmente in pace dopo tanto dolore”

Milano, 18 aprile 2023 – Roberto Vecchioni ha perso suo figlio Arrigo, morto a 36 anni. “E’ finalmente in pace dopo tanto, tanto dolore”, si legge oggi sul profilo social del cantautore.

Arrigo era il terzo dei quattro figli di Vecchioni, il secondo avuto dalla seconda moglie, la scrittrice Daria Colombo, sposata nel 1981. Dallo stesso matrimonio sono nati Carolina ed Edoardo. Irene Brozzi è invece la mamma della primogenita, Francesca.

“Il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace – è scritto in un post sulla pagina Facebook di Roberto Vecchioni che allude a una lunga battaglia – dopo tanto, tanto dolore. La famiglia chiede silenzio”.

La canzone per il figlio malato

Al grande pubblico era nota la malattia del fratello minore di Arrigo, Edoardo Vecchioni, 31 anni, che in un romanzo, ‘Sclero’ (Sperling & Kupfer, 2021) ha raccontato della vita sconvolta dalla diagnosi di sclerosi multipla. A lui Vecchioni dedicò la canzone ‘Le rose blu’, preghiera a Dio di un padre disposto a perdere tutto purché il figlio stia bene.

"Darti solo la vita

Sarebbe troppo facile

Perché la vita è niente

Senza quello che hai da vivere

E allora

Fa che non l'abbia vissuta neanche un po'

Per quello che tu sai

E quello che io so”

Nel 2016 Vecchioni, che a giugno compirà 80 anni, ha pubblicato l'album ‘Canzoni per i figli’, che contiene tra le altre ‘Canzone da lontano’, una ninna nanna scritta per Francesca, tratta dall'album ‘Montecristo’, una versione recitata di ‘Figlio figlio figlio’ e una con nuovo arrangiamento di ‘Un lungo addio’, dedicata a Carolina.

La vita senza figli per lui sarebbe come un deserto, dichiarò in un’intervista. A loro ha sempre "insegnato ostinatamente il gioco e il sogno” (‘Sogna, ragazzo sogna’ è una delle sue canzoni cult). Una “faticaccia tremenda, ma non quanto quella fatta da mia moglie – raccontò – che ha dovuto insegnare loro la realtà”.