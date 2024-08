Bomba d'acqua nel Napoletano, frane e smottamenti sulle strade. I sindaci: “È anche colpa del bradismismo”

Napoli, 18 agosto 2024 – Temporali e pioggia battente nel Napoletano, due strade bloccate dagli smottamenti. Una strada è sprofondata a Monte di Procida, mentre a Pozzuoli la provinciale è stata invasa dai detriti di una frana. È successo questa mattina in una zona già messa in crisi dallo sciame sismico che da ieri non lascia tregua agli abitanti dei Campi Flegrei.

Alle 8 di questa mattina è sprofondata una parte della strada che collega Monte di Procida e Bacoli. È successo lungo via Mercato di Sabato, dove i residenti allarmati hanno immediatamente chiesto aiuto. Il tratto stradale, interessato da sollevamento dell’asfalto e crepe, è stato messo in sicurezza.

A Pozzuoli un pezzo di costone è ceduto, facendo crollare terra e pezzi di muro sulla strada provinciale Cuma Licola, all’altezza della frazione di Monterusciello. La strada è stata chiusa al traffico in attesa delle operazioni di ripristino.

Sono in corso le verifiche per capire se il problema sia una conseguenza del nubifragio, oppure se sia un effetto del bradisismo dei Campi Flegrei. “Sicuramente la bomba d'acqua ha generato dei danni su tutta l'area flegrea e anche qui al confine tra Bacoli e Monte di Procida”, dice Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli. “Evidenziamo però che nell'ultimo anno e mezzo, da quando c'è stata la recrudescenza della crisi bradisismica – aggiunge – c’è stato un aumentare costante di guasti alla rete fognaria e dell'acquedotto”.

“Queste situazioni tendono a diventare più frequenti nel tempo, perché l'effetto bradisismico porta a sollecitazione il sistema dei sottoservizi”, ha aggiunto il sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, parlando dello sciamo sismico delle ultime ore nei Campi Flegrei.