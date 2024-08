Terremoto ai Campi Flegrei: 100 scosse in 18 ore. Frana un costone a Pozzoli: i massi bloccano la provinciale

Napoli, 18 agosto 2024 – Più di 100 scosse in 18 ore: è in corso forte sciame sismico ai Campi Flegrei. C’è grande paura tra i napoletani, in tanti hanno passato la notte fuori casa per il timore di essere sorpresi di notte dal terremoto che da ieri non lascia tregua.

Al momento non sono stati segnalati danni alle persone o alle abitazioni delle zone più a rischio, anche se poche ore fa a Pozzuoli si è verificato un cedimento sospetto di un costone sulla provinciale Cuma-Licola: la strada è stata invasa dai massi e la circolazione dei mezzi è stata sospesa. “C'è gente che è sfollata da mesi e che vuole tornare a casa”, dicono gli abitanti.

Lo sciame sismico

La scossa forte, con magnitudo più 2.8, si è registrata stanotte alle 2.29, ma è stata preceduta da un'altra di 2.1 alle 2.16. Le prime avvisaglie sono arrivate nel primo pomeriggio di ieri, quando i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato i primi segnali di ripresa del sisma con scosse di media intensità, tra magnitudo 2 e 2.3.

L'epicentro dello sciame sismico in atto ai Campi Flegrei di Napoli

La frana di Pozzuoli

“A causa della frana di parte di un costone in via provinciale Cuma - Licola, è stato necessario interdire la circolazione pedonale e veicolare a partire dal civico 219 fino al civico 249, al fine di procedere alla rimozione e pulizia della sede stradale e alla messa in sicurezza del costone”. A dirlo è il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.