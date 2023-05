Napoli, incidente stradale: scooter contro muro, muore 45enne

Napoli, 2 maggio 2023 - Incidente mortale ieri sera a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Un 45enne di Ercolano ha perso il controllo del suo scooter e ha colpito violentemente un muro perimetrale in strada Farina. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano e del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. La salma è stata portata al Secondo Policlinico di Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.