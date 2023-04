Faceva pratica per la patente la mamma di Aurora, la tragedia nel parcheggio di Casalnuovo

Casalnuovo (Napoli), 23 aprile 2023 - Non aveva la patente, stava ancora imparando a guidare Rosa che ieri, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni, Aurora, dopo una manovra con la macchina del compagno.

La coppia è residente a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, ieri si erano spostati in un posto isolato, un parcheggio a Casalnuovo in provincia di Napoli, proprio per permettere a Rosa di fare un po' di pratica con l'auto.

L'ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, nell'area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante dell'Audi A3 per fare pratica per la patente.

La dinamica

Mentre il compagno e la bambina assistevano da dietro alle prove, la mamma avrebbe forse tirato la frizione troppo velocemente centrando i due immediatamente dietro e uccidendo la piccola sul colpo.

Una corsa breve ma l'impatto è stato devastante al punto che la bimba è morta sul colpo. Le indagini sono state affidate a carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna (Napoli) e coordinate dalla procura di Nola. Illeso l'uomo, mentre la posizione della donna - sotto choc - è ora al vaglio degli inquirenti.

L’auto pirata

In un primo momento, alcuni testimoni avevano riferito che il responsabile

dell'investimento era un pirata della strada, poi allontanatosi.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno portato invece in poco tempo alla scoperta della verità. Sul corpo della piccola sarà effettuata l'autopsia, poi si svolgeranno i funerali.