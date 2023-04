Napoli, incidente stradale: ragazza cade dallo scooter e muore

Napoli, 30 aprile 2023 - Una 22enne a bordo del suo scooter è caduta ed è morta questa mattina a Napoli. L'incidente è avvenuto in Calata Fontanelle, nel rione Sanità, poco dopo le 7. La ragazza ha perso il controllo del suo scooter per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e agenti della Polizia municipale di Napoli che hanno eseguito i rilievi. Sono state avviate indagini per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.

Notizia in aggiornamento