Napoli, giovane accoltellato dopo partita di calcio tra amici

Napoli, 2 giugno 2023 - Un giovane di 19 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri a Napoli al culmine di una lite dopo una partita amatoriale di calcio. Il giovane è stato portato all'ospedale Cto dove è stato curato per ferite da arma da punta e taglio al torace e all'addome. Ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Carlo Arena che hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, l'aggressione è avvenuta in vico San Gennaro dei Poveri, rione Sanità, a pochi metri dall'ospedale San Gennaro.