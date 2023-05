Due minori accoltellati a Napoli, uno è in prognosi riservata

Napoli, 21 maggio 2023 - Due minorenni sono stati feriti nel corso del sabato notte a Napoli, in due luoghi diversi del centro città. Entrambi portati all'ospedale Pellegrini dove per primo è giunto un quattordicenne con una ferita da coltello all'addome. Sottoposto ad un intervento chirurgico è in prognosi riservata. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e non c'è certezza nemmeno sul luogo dove sarebbe avvenuta l'aggressione, sicuramente in centro a Napoli. Sul fatto indaga la Squadra Mobile.

Attorno alle 4, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Toledo, nei pressi della Galleria Umberto I, dopo la segnalazione di un minorenne ferito. Si trattava di un 13enne colpito alla gamba destra, probabilmente con un coltello. A sferrare la coltellata uno sconosciuto, per motivi ancora da chiarire. Il ragazzino è stato portato all'ospedale Pellegrini in ambulanza ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, si tratta comunque di episodi diversi.