Emergenza freddo a Napoli e in Campania. Scuole chiuse e Capri ancora isolata

Napoli, 13 gennaio 2024 – Capri isolata, scuole chiuse e massima allerta per le temperature in picchiata e le forti raffiche di Grecale. Non si placa l’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri su Napoli e in diverse zone della Campania. Il golfo partenopeo è stretto nella morsa di freddo e gelo, è caduta la neve perfino sul Vesuvio.

Nevicate e danni sulle province di Salerno, Benevento e Avellino. La prefettura sta monitorando la situazione con i sindaci, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le Asl e il 118. L'Asl Napoli 1 ha incrementato il numero dei posti letto nei pronto soccorso per fronteggiare l'emergenza influenza e freddo che colpisce soprattutto persone fragili e anziani.

Navi veloci e traghetti bloccati tra Napoli e le isole a causa del forte vento e del mare molto agitato

Emergenza freddo

È emergenza freddo, stanotte a Napoli sono rimaste aperte le stazioni della metro per dare rifugio ai tanti senzatetto a rischio per le rigide temperature delle ultime 24 ore. Sul fronte della viabilità, la polizia stradale sta operando i necessari controlli, tenuto conto del forte vento che potrebbe creare difficoltà negli spostamenti. I trasporti marittimi registrano criticità per le isole di Capri e Procida e per Sorrento. L'Enel sta intervenendo su alcuni disservizi connessi all'erogazione elettrica causati dal maltempo.

Forte vento e mare mosso a Napoli

A Napoli sono stati messi a disposizione dei senzatetto 1.500 zainetti con kit personali e coperte termiche che vengono distribuiti dalle associazioni di volontari e al centro diurno di via Tanucci, che ora dispone di 50 posti in più e il cui orario di apertura notturno è stato anticipato in considerazione delle rigide temperature di questi giorni. Aperta per 24 ore la stazione della metropolitana Museo, durante la notte le forze dell'ordine e la polizia locale hanno pattugliato il territorio per intercettare persone senza fissa dimora in difficoltà.

Ieri un albero è caduto sulla linea elettrica durante una bufera di vento, provocando lo stop alla circolazione lungo un tratto della Circumvesiana. Imbiancato il Vesuvio dalla cima alle pendici.

I danni del maltempo

A Napoli, il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi in zona Vomero che hanno danneggiato le auto in sosta. Diverse le segnalazioni che riguardano il patrimonio boschivo, cartelloni pubblicitari e caduta di calcinacci dagli edifici. A Volturara Irpina, nell’Avellinese, il forte vento ha spezzato un cavo dell'Enel. Un escursionista barese di 27 anni è stato soccorso nelle prime ore di domenica sul massiccio del Pollino, fra Basilicata e Calabria, a 1.800 metri di quota, dopo una forte nevicata. Per lo stesso motivo, ieri è stata rinviata la partita di serie C Potenza-Benevento.

Danni alle colture in Cilento dove il fiume Alento ha raggiunto livelli di piena nella zona di Casal Velino e in alcune zone ha rotto gli argini allagando terreni agricoli. Al confine tra Campania e Basilicata la circolazione ferroviaria tra Sapri e Maratea è rimasta sospesa per due ore.