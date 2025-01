Il Sud si risveglia imbiancato: neve a Potenza e sul Sannio. Spettacolo sul Vesuvio

Napoli, 12 gennaio 2025 – E anche il Sud, finalmente, si imbianca: la neve è scesa anche in bassa quota in provincia di Benevento, dopo un improvviso e brusco abbassamento delle temperature nella serata di ieri. Interessati nel particolare le zone del Taburno, dell’Alto Sannio e del Fortore, dove in qualche comune le scuole resteranno chiuse domani.

Intense nevicate anche nella porzione meridionale della provincia di Salerno: imbiancate la val di Daino, gli Alburni e la valle del Tanagro. Per limitare i disagi, nei comuni di Caggiano e Montesano sulla Marcellana sono in azione i mezzi spazzaneve e spargisale. “Chiedo a tutti di prestare attenzione e di uscire di casa solo ed esclusivamente per motivi di particolare urgenza. È molto probabile che causa ghiaccio derivante dalla neve, in via precauzionale, si procederà alla chiusura, per la giornata di domani, delle scuole di Tardiano e Capoluogo”, ha fatto sapere il sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi.

La neve a Potenza (da video Local Team)

A Salerno niente neve, ma forti raffiche di vento stanno interessando il territorio cittadino. Rami spezzati e alberi caduti in diverse aree della provincia salernitana stanno provocando disagi. La Protezione civile di Eboli segnala la chiusura della strada provinciale 317 per l'esondazione del fiume Calore, mentre la Protezione civile di Buccino invita a prestare attenzione sulla provinciale 10B (al km 24+500) in direzione San Gregorio Magno per frana. In diversi comuni della provincia i parchi e i cimiteri sono chiusi.

A Napoli, il Vesuvio è imbiancato per la prima volta nel 2025: le precipitazioni che hanno bagnato la città si sono tradotte in nevicate in alta quota sul vulcano simbolo della città. Il fenomeno ha interessato non solo la cima, ma anche buona parte della dorsale. Rispetto a ieri, le temperature si sono abbassate di 6-7 gradi. A livello del mare la pioggia continua a battere imperterrita, accompagnate da folate di vento gelido.

Intense nevicate anche sulla Basilicata: a Potenza, la neve ha raggiunto un'altezza compresa tra 15 e 20 centimetri: nelle strade la circolazione non è ovunque facile ma i mezzi sono al lavoro per migliorare la situazione. Domani le scuole potrebbero rimanere chiuse, mentre si ipotizza anche uno stop alla partita Potenza-Benevento prevista per stasera. I Vigili del fuoco sono impegnati nel capoluogo, nella zona di Pescopagano (Potenza) e nel Vulture per rimuovere alcuni alberi caduti sotto il peso della neve e per soccorrere automobilisti in difficoltà. Sul Pollino si è reso necessario il salvataggio di un escursionista 27enne di Bari rimasto ferito e bloccato nella bufera.

La mappa meteo per i prossimi giorni