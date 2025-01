Mayotte in allerta rossa per l'arrivo della tempesta Dikeledi

I residenti del territorio francese di Mayotte si stanno preparando all'arrivo di una nuova tempesta, dopo quella che il mese scorso fece 40 morti e 5.600 feriti, che dovrebbe portare forti venti e inondazioni improvvise.

Mayotte è stata messa in allerta rossa dalle 20 di ieri sera in previsione del passaggio di Dikeledi, una tempesta attesa di passaggio a circa 100 chilometri a sud del territorio.

Dikeledi ha colpito ieri sera la costa settentrionale del Madagascar in veste di ciclone, si è poi declassata in una forte tempesta tropicale, ma si prevede che riacquisterà intensità spostandosi verso Mayotte. Entro domani mattina potrebbe essere riclassificato come ciclone, secondo il servizio meteorologico francese Meteo-France.

Le autorità hanno chiesto "la massima vigilanza", tenendo anche conto della devastazione provocata dal ciclone Chido a metà dicembre.