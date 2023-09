Donne picchiate dai compagni: a Torre del Greco due arresti in poche ore

Torre del Greco (Napoli), 6 settembre 2023 – Due arresti in poche ore per maltrattamenti contro due donne nella zona di Torre del Greco da parte dei carabinieri interventi per due distinti episodi tra il pomeriggio e la notte di ieri.

Colpi al volto e tagli alle braccia su una 25enne

Il primo episodio è avvenuto a Torre del Greco dove nel pomeriggio i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia sono intervenuti dopo che una donna di 25 anni è stata portata dal personale del 118 all’ospedale Maresca con lesioni al volto e tagli alle braccia inferti con frammenti di vetro. Per la ragazza è stata data una prognosi di 15 giorni. I militari sono risaliti all’autore dell’aggressione, il compagno della donna, un 33enne del posto, che già numerose altre volte aveva picchiato la 25enne. Il 33enne è stato arrestato e portato in carcere in attesa di giudizio.

Calci e pugni in strada contro una 35enne

Il secondo episodio di violenza è avvenuto nella notte a Volla dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. I militari di pattuglia, mentre percorrevano via Lufrano, hanno assistito all’aggressione di una donna, con un uomo che la picchiava con calci e pugni. L’aggressore aveva anche un coltello ma i militari sono riusciti a bloccarlo prima che riuscisse a usarlo. L’uomo, un 44enne con già precedenti di maltrattamenti, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale. La vittima ha 35 anni ed è stata medicata nell’ospedale di Torre del Greco per le ferite subite alle braccia durante l’aggressione: guarirà in 10 giorni.