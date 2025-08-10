Rita De Crescenzo bandita da Ischia, il sindaco cancella l’ospitata della tiktoker: “No al trash”

Roma, 10 agosto 2025 – “No al trash”. Così il sindaco di Forio, uno dei sei Comuni dell’isola di Ischia (Napoli), ha motivato la scelta di ‘bandire’ Rita De Crescenzo. L’influencer napoletana, che conta quasi 2 milioni di follower su TikTok, sarebbe dovuta essere ospite il 13 agosto in una sala bingo del paese. Ma il primo cittadino Stanislao Verde si è messo di mezzo, a costo di prendersi centinaia di migliaia di improperi via social.

De Crescenzo era salita alla ribalta ‘promuovendo’ l’invasione di napoletani nella località turistica abruzzese di Roccaraso questo inverno. Nei giorni scorsi è finita sulle cronache per un video girato insieme a un altro controverso creator napoletano, Angelo Napolitano, nell’ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza. L’influencer, classe 1979, che ‘nasce’ cantante, mima un direttore d’orchestra e balla con il consigliere mentre risuona l’inno di Mameli. Il filmato che, è valso al consigliere l’espulsione dal suo partito (Azione), ha alzato invece l’asticella della notorietà di De Crescenzo.

Ma stavolta il clamore non è tutto merito (colpa?) suo. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Il Dispari, venuto a conoscenza dell’evento del 13 agosto, il sindaco di Forio avrebbe fatto sapere al proprietario della sala bingo di essere contrario alla presenza dell’influencer. L’uomo cercava spiegazioni da fornire all’interessata per giustificarsi della cancellazione dell’ospitata. "Riferisci pure che il sindaco non vuole questo evento nel suo comune", avrebbe detto Verde.

A confermare la ricostruzione dei fatti è la stessa TikToker, che al sindaco non la manda a dire. "Sindaco di Ischia di Forio vergognati e dici chi ha chiamato per togliermi l'evento il 13 agosto al Bingo". Su una foto di un affollato scorcio del by night del comune di Forio, De Crescenzo scrive: "E' vergognoso, dove sono la polizia, le ambulanze, i pompieri?". Chiude poi con una frase sibillina: “Ci vediamo nelle tv a settembre”; parole che sembrano confermare le voci secondo cui la cantante avrebbe ambizioni politiche e starebbe pensando di candidarsi alle elezioni regionali.

La replica – pacata – di Verde non si è fatta attendere. "Non si è trattato di una censura né di una scelta personale. Come amministrazione siamo chiamati ogni giorno a tutelare l'immagine del nostro paese, un patrimonio culturale storico e turistico tra i più importanti della Campania". E dunque, "più che le minacce di eventuali interviste in tv ci preoccupa la cattiva pubblicità che può derivare da eventi non in linea con la visione di qualità e bellezza che stiamo costruendo per Forio. Avallare un certo spettacolo significa aprire ad una deriva che non vogliamo, l'intrattenimento trash ed urlato". Insomma, meglio sobri che popolari.