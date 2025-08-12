Incendio al centro direzionale di Napoli: evitata la tragedia. L’impressionante video del grattacielo in fiamme

Napoli, 12 agosto 2025 – Poteva essere una strage se l’incendio si fosse sprigionato di giorno. A Napoli è andato a fuoco un grattacielo del centro direzionale, in zona tribunale. Il video girato dai soccorritori dei Vigili del fuoco, intervenuti nella notte fa impressione.

Napoli, il grattacielo del centro direzionale a fuoco (X @vigilidelfuoco)

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe divampato prima delle 2 al 20esimo piano dell'edificio che si trova all'isola G1, propagandosi anche al 21esimo e lambendo il 22esimo piano. Lassù ci sono uffici e studi professionali. Fortunatamente dentro non c’era nessuno, vista l’ora. Come non c’era nessuno nei dintorni del plesso, dove, sono cadute delle finestre dei locali bruciati.

Tutte da chiarire le cause dell’incendio: le indagini sono appena iniziate. Le perizie tecniche dovranno accertare da dove è partito il rogo, se fosse presente un sistema antincendio, ma soprattutto se il fatto sia doloso. Secondo alcune fonti, gli studi erano occupati da avvocati.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti delle volanti e dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.