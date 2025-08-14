Pompei, turista scozzese ruba 6 pietre dagli scavi: erano per la collezione di mio figlio

Roma, 14 agosto 2025 – Voleva portare a casa un ricordo della sua visita agli scavi di Pompei, solo che invece di recarsi al bookshop ha deciso di prelevare qualche pietra direttamente dall’area archeologica. L’uomo, un turista scozzese di 51 anni, è stato scoperto (e denunciato per furto aggravato) grazie allo sguardo attento di una guida che ha notato gli strani movimenti del turista scozzese e ha avvertito la direzione. Grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto il personale del Parco, gli addetti alla vigilanza privata e i carabinieri del posto fisso Scavi il 51enne è stato intercettato e costretto a restituire il maltolto.

Le pietre rubate a Pompei dal turista scozzese e i carabinieri che le hanno recuperate

Ma andiamo con ordine. È sera e la guida sta accompagnando alcuni stranieri tra le domus della città che nel 79 d.c. fu sepolta dalle ceneri del Vesuvio. Da guida esperta osserva ogni volta con lo stesso fascino quelle rovine. Ed è proprio durante una spiegazione, nei pressi della basilica, che nota un turista raccogliere alcuni pezzi di pavimento di una delle strade della città antica. Ne raccoglie diverse e le mette nello zaino. Senza pensarci un attimo, la guida avvisa la direzione del parco e il corpo di vigilanza di piazza Esedra, racconta loro cosa sta accadendo e descrive con precisione cosa indossa l'uomo che ha appena portato via quelle pietre.

Vigilanza e Direzione allertano i carabinieri del posto fisso scavi, chiedendo loro di individuare il responsabile e recuperare quel tesoro prezioso. I militari lo troveranno poco dopo, all'esterno degli scavi, nei pressi della stazione Eav di Villa dei Misteri. Nello zaino c’erano ancora 5 pietre e un frammento di laterizio raccolti illegittimamente a Pompei. Il turista scozzese è stato quindi denunciato per furto aggravato. Gli oggetti raccolti sono stati recuperati e restituiti al Parco.

Agli inquirenti il turista avrebbe confessato che le pietre erano destinate a diventare parte della 'collezione' del figlio, e di non sapere che fosse vietato raccoglierle. “Nei prossimi giorni controlli saranno incrementati alla luce dei grandi flussi estivi”, assicura il maggiore Alessandro D'Auria, comandante compagnia carabinieri Torre Annunziata. Mentre il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, ringrazia quanti hanno collaborato per evitare che i reperti di Pompei prendessero il volo per la Scozia. “Complimenti e grazie alla guida turistica così attenta, ai nostri ottimi custodi e addetti alla vigilanza e all'Arma dei Carabinieri per questo intervento sinergico per la tutela del patrimonio”.