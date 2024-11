Docente picchiata da trenta genitori a Scanzano. Le voci dietro all’aggressione

Napoli, 16 novembre 2024 – Trenta genitori contro una docente di sostegno: questa l’aggressione che ha avuto luogo giovedì mattina a Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia (Napoli). Alla base dell’accaduto ci sarebbero alcune voci diffuse sulla donna riguardo a dei suoi comportamenti tenuti con gli alunni.

È successo in orario scolastico, verso le 10.30, nella scuola media ‘Salvati’. L'istituto scolastico, retto dalla preside Donatella Ambrosio, è stato premiato dal ministro all'Istruzione, Giuseppe Valditara, per la grande cura dei ragazzi concretizzatasi in un premio per essere stata la prima scuola in Italia ad attivare i fondi per i Pon estivi, con corsi di windsurf per i bambini che restavano in città e altri campi estivi a loro dedicati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno tratto in salvo la docente. La donna ha riportato diverse lesioni e un grave trauma cranico. Erano presenti anche i suoi genitori: il padre ha subito una frattura al polso nel tentativo di difenderla.

“È un episodio di enorme gravità e di violenza estrema – il commento del sindaco Luigi Vicinanza – Confido nella capacità investigativa dei carabinieri per accertare la verità dei fatti. Bisogna riportare al più presto la serenità nella scuola, tra gli studenti, i loro genitori e il corpo insegnanti”.