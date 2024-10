Bari, giovane soccorso in mare con le mani legate. “Aggredito da un gruppo di persone”

Bari, 18 ottobre 2024 – È stato soccorso da un pescatore dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate e, secondo quanto lui stesso ha raccontato, dopo essere rimasto vittima di un'aggressione. È successo a Bari, dove un 19enne di origini sudanesi, con regolare permesso di soggiorno, è stato tratto in salvo in stato di ipotermia e ormai privo di sensi.

Il ragazzo era incastrato con una gamba tra gli scogli e per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è giunto anche il personale del 118 che lo ha stabilizzato e portato in ospedale perché ferito.

Una volta ripresosi, il giovane ha riferito di essere stato accerchiato, picchiato, legato e poi lanciato sugli scogli da un gruppo di persone. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare la storia fornita dalla vittima, che potrebbe essere stato aggredito da una baby gang.