Covid Campania, oggi 8 luglio. De Luca: "Terapia intensiva? Ricoveri raddoppiati"

Napoli, 8 luglio 2022 – “I dati dei positivi sotto tutti falsi, sottodimensionati almeno del 50%. In terapia intensiva abbiamo il doppio dei ricoveri di un anno fa: la situazione diventa preoccupante”. A dirlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Abbiamo ormai decine di migliaia di persone che, o sono asintomatiche, o vanno in giro pur avendo una positività al Covid", aggiunge.

I positivi del giorno in Campania sono 13.477 (+203), di cui positivi all'antigenico 12.790 e al molecolare 687. I test analizzati sul territorio regionale sono 40.238, di cui 34.993 antigenici e 5.245 molecolari. Sono quattro i decessi: due avvenuti nelle ultime 48 ore e altrettanti deceduti in precedenza, ma registrati ieri.

Sul fronte posti letto, nel bollettino diramato oggi dalla Regione sono indicate 39 persone ricoverate nelle terapie intensive campane e 594 pazienti nei reparti ospedalieri Covid dedicati.

La regione con più casi è oggi la Lombardia con 13.595, seguita da Campania (+13.254), Lazio

(+11.333), Veneto (+10.052), Puglia (+8.826), Sicilia (+8.739) ed Emilia Romagna (+8.671). In Italia, i casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 19.259.037. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 53.233 (ieri 55.629) per un totale che sale a 17.842.846. Gli attualmente positivi sono 48.525 in più (ieri +52.663) per un totale che arriva a 1.247.222. Di questi, 1.238.229 risultano in isolamento domiciliare.

È preoccupato dai dati in continua escalation il presidente De Luca, che oggi ha fatto un confronto con i dati di un anno fa. "Nel 2021 – ha ricordato De Luca – i casi di positivi che avevano nella prima settimana di luglio erano 208, ieri erano 13.214. I ricoveri nei reparti ordinari lo scorso anno erano 218, ora 606, abbiamo il triplo delle persone ricoverate nei reparti ordinari. I ricoveri in terapia intensiva lo scorso anno erano 17, ora 34, cioè il doppio”.

Secondo De Luca "il dato più preoccupante è quello che riguarda le terapie intensive, perché per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, che sono aumentati di 4 volte, possiamo dire che non registriamo situazioni di particolare gravità. Quando si raddoppiano i ricoveri in terapia intensiva allora la situazione diventa preoccupante, perché vuol dire che cominciamo ad avere casi di

contagio pesante: polmoniti, difficoltà respiratorie che richiedono il ricovero in terapia intensiva".

E non manca la solita stangata al Governo. "Sono totalmente falsi anche i dati che registrano a livello di Ministero della Salute – ha aggiunto De Luca – perché vengono fatti sulle percentuali di occupazione di posti letto e di terapia intensiva che sono del tutto virtuali".