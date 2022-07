Covid oggi in Italia: bollettino in diretta. Dati 8 luglio dalle Regioni

Roma, 8 luglio 2022 - Che la curva dei contagi Covid in Italia sia in espansione ormai è un dato assodato. C'è tra l'altro un'ulteriore salita anche dell'indice di contagiosità Rt e dell'incidenza, così come dei ricoveri. Dato quest'ultimo che tende a preoccupare, anche se gli esperti ancora non intendono allarmare.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente UniMi e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, ha detto che con il boom dei contagi Covid legati all'ondata estiva in corso, si assiste a un "lockdown di fatto causato dai tantissimi positivi" al virus costretti "a casa, con il rischio di bloccare l'operatività di diversi servizi, a cominciare dagli ospedali". Tuttavia "è meglio aspettare" a rivedere le regole sulla quarantena degli infettati da Sars-CoV-2. "Una riflessione per ridurre questo tipo di problema, e permettere ai positivi asintomatici di svolgere comunque le loro attività indossando la mascherina, andrà fatta", ammette l'esperto. Ripensare all'isolamento dei positivi a Covid "credo sia una cosa da fare, ma aspettiamo la discesa di quest'onda", precisa Pregliasco, perché adesso "il pericolo sarebbe troppo alto" per fragili e anziani non sufficientemente protetti dalle possibili complicanze di un contagio.

Alle quarantene dice invece "basta" già da ora la microbiologa Maria Rita Gismondo: "La paura per un 'lockdown di fatto'", un blocco dei servizi, "è assolutamente fondata, ma non è il virus la causa: sono le normative che in Italia tuttora obbligano all'isolamento la persona positiva" a Covid. "In molti altri Paesi questo obbligo è decaduto, vista la forma blanda di patologia" associata nella stragrande maggioranza dei casi all'infezione da Sars-CoV-2 nella fase attuale, "e quindi sarebbe il caso di fare una riflessione in questo senso anche da noi".

Indice Rt e incidenza

Salgono ancora l'indice Rt e l'incidenza dei casi in Italia. I dati settimanali della Cabina di regia di Iss-Ministero della Salute riportano un Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,40, contro 1,30 di una settimana fa e sale anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: da 1,22 (al 20/06/2022) a 1,24 (28/06/2022). Il documento evidenzia anche un aumento, o un vero e proprio boom, dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 1.071 ogni 100.000 abitanti (01/07/2022-07/07/2022) vs 763 ogni 100.000 abitanti (24/06/2022-30/06/2022). 11 le regioni che registrano un'incidenza dei casi superiore a 1000 per 100mila abitanti. I valori più alti in Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria.

Ricoveri e terapie intensive

Aumentano anche i ricoveri per Covid sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 7 luglio) contro il 2,6% del 30 giugno. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno) rispetto al 10,3% del 30 giugno. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute sull'andamento di Covid-19 in Italia.

Quarta dose

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiede "più precauzione e più prudenza" e crede che over 80 anni e chi vive in Rsa possa già fare il richiamo. "Non aspettate settembre", ha detto. Posizione condivisa da Pregliasco, che amplierebbe l'offerta della quarta dose a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età, così come suggerito dall'Agenzia europea del farmaco Ema che su questo punto ha preannunciato la diffusione a breve di una raccomandazione ufficiale con l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il virologo invita a fare presto, ma prevede anche difficoltà nella gestione della somministrazione estesa del secondo booster: "Credo che non sarà facilissimo organizzare le cose - ha spiegatp all'Adnkronos Salute - e che sarà necessario il coinvolgimento della medicina del territorio, delle farmacie e una riattivazione di qualche hub vaccinale".

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, invece, ritiene che "allargare, in piena ondata pandemica, la platea dei vaccinati con la quarta dose anti-Covid per gli over 60 non credo possa avere un impatto sul breve periodo, anche perché non siamo nemmeno riusciti a vaccinare gli over 80. Sicuramente è sempre bene aumentare il numero dei vaccinati ma, ripeto, non cambia molto sulla situazione pandemica attuale".

Ieri in Italia ci sono stati 107.240 nuovi contagi e 94 decessi.

Salgono a 95.432 (contro i 93.102 di ieri e gli 88.112 di due giorni fa) i soggetti attualmente positivi al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati però meno nuovi casi: 9.339 contro i poco più di 10.000 di ieri. Due i decessi. I ricoverati in area medica sono oggi 831 (-3) e quelli in terapia intensiva 39 (-2).

Sono 191.237 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 796 ricoverati, 73 in terapia intensiva e 190.368 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.593.273, i morti 11.528, su un totale di 1.796.038 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Sono 8.626 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 26.612 test giornalieri registrati, con una incidenza del 32,4%. Le vittime sono state 10. La provincia più colpita è quella di Bari (2.510 casi), seguita da quella di Lecce (2.038), Taranto (1.227) e Foggia (960). Nel Brindisino sono stati rilevati 927 casi e nella Bat 767. I positivi residenti fuori regione sono 167 e 30 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 78.207, delle quali 424 sono ricoverate in area non critica (ieri 432) e 18 in terapia intensiva (ieri 17 ).

In Toscana i casi di positività sono 5.165 in più rispetto a ieri, in cui ce ne sono stati 5.644. Oggi sono stati eseguiti 2.531 tamponi molecolari e 18.628 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 74.459, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 631 (8 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un'età media di 81,5 anni.

In Sardegna si registrano oggi 2.707 casi confermati di positività al Covid (di cui 2.538 diagnosticati da antigenico). Ieri sono stati 2.981. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.262 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 162 (+4). 34.292 sono i casi di isolamento domiciliare (+918). Si registrano 4 decessi: una donna di 89 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 42 anni, residente nella provincia di Nuoro; due uomini di 68 e 105 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.

In Umbria si registrano oltre 1.800 nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 24 ore e 5 decessi. Secondo l'ultimo bollettino della Regione Umbra, gli attualmente positivi in Umbria sono 19.793 gli attualmente positivi, 225 i ricoverati, ovvero 12 in più rispetto a ieri. Di questi, 5 in rianimazione, 135 in area medica covid e 85 in altri reparti.

In Calabria sono 3.024 i nuovi contagi registrati (su 9.128 tamponi effettuati), +1.308 guariti e 5 morti (per un totale di 2.698 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.711 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 267) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 10).

In Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.322 test e tamponi sono state riscontrate 1.760 positività al Covid 19 (ieri 2.036). Nel dettaglio, su 2.742 tamponi molecolari sono stati rilevati 413 nuovi contagi. Sono inoltre 4.580 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 1.347 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 (-1) mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 169 (-6). Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 7 persone, secondo la seguente suddivisione territoriale: 3 a Udine; 3 a Pordenone; 1 a Gorizia. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.178: 1.294 a Trieste, 2.427 a Udine, 978 a Pordenone e 479 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 414.484 persone.