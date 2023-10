Campi Flegrei, nuovo sciame sismico sentito a Pozzuoli, Bacoli e quartieri ovest di Napoli: nove scosse fino a 1.9 di magnitudo

Caivano, nuovo blitz all’alba dei carabinieri: ricercate 9 persone per associazione mafiosa e corruzione tra cui ex amministratori del Comune

Napoli

In marcia per Giogiò: corteo a Roma per il musicista 24enne ucciso in strada a Napoli. La madre a Palazzo Chigi: “Faranno una legge in suo nome”