Campi Flegrei, scatta lo stress test all’ospedale di Giugliano con decine di “feriti” del terremoto. Sindaco di Pozzuoli: “Nessuna prova di evacuazione”

Napoli, 6 ottobre 2023 – Partito lo stress test al pronto soccorso di Giugliano come simulazione di un emergenza terremoto nell’area del Campi Flegrei mentre, per ora, non è in programma alcuna esercitazione di evacuazione dei cittadini di Pozzuoli o altri comuni della zona interessata dallo sciame sismico delle ultime settimane.

Stress test all’ospedale di Giugliano

È iniziata l'operazione di stress test del pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano per verificare la capacità di tenuta della struttura sanitaria in caso di emergenza, come un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Il piano prevede l'arrivo di numerose persone in pochi minuti (si tratta prevalentemente di giovanissimi, che stanno collaborando alla prova) che simulano di avere patologie. Dopo l'operazione di triage, con l'attribuzione del codice di gravità, i pazienti-figuranti (che hanno pettorine per farsi riconoscere) vengono poi trasferiti in base alla gravità del caso, nei vari reparti dove poi verranno trattati. L'operazione viene eseguita in un'area distante dall'ingresso del pronto soccorso per non intralciare le attività di assistenza alla popolazione. L'ospedale di Giugliano conta un centinaio di posti letto e serve un bacino di utenza con diverse centinaia di migliaia di abitanti. Identica verifica è in programma anche all'ospedale di Frattamaggiore, non molto distante da quello di Giugliano, entrambi con le medesime caratteristiche.

Il sindaco di Pozzuoli: “Nessuna prova di evacuazione”

Al momento non è in programma alcuna prova di evacuazione dei cittadini dei Campi Flegrei. Lo ha confermato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che anticipa che il 13 ottobre è prevista la visita del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci. “Al momento non si pensa a quando fare le prove di evacuazione dei cittadini - spiega il sindaco a margine dell'assemblea regionale dell'Anci Campania - in settimana abbiamo fatto una riunione in prefettura, la prossima settimana approfondiremo e poi il 13 ci sarà la visita del ministro Musumeci su questo tema che verrà a Napoli e nei Campi Flegrei”. Manzoni ha quindi fatto precisazioni sull’attuale situazione dell’area: “siamo lontani dalla fase di evacuazione, ci è stato confermato da chi è deputato a fare le valutazioni e a dare le informazioni giuste perché questo è un altro problema. Siamo in allerta gialla, rimaniamo in allerta gialla nonostante l'attività si sia intensificata”.