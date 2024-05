Asia, 14enne malata di tumore diventa bersaglio degli hater. Post di Mattarella su Instagram: “Sei bravissima”

Napoli, 18 maggio 2024 – "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella”. Il Presidente della Repubblica entra su Instagram per commentare il video di Asia, una 14enne malata di tumore e ricoverata al Santobono di Napoli che, per quello stesso filmato condiviso online ed apprezzato dal Capo dello Stato, era invece diventata bersaglio di hater sui social.

Il video di Asia

Asia è affetta da un tumore e costretta a cure continue, ma è anche circondata dall'affetto dei medici e degli impiegati dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. È stato lo stesso ospedale a diffondere un video nel quale la ragazza suona il pianoforte e a commento di questo video sono arrivati il saluto e l'incoraggiamento di Mattarella. Asia è una ragazzina di Sala Consilina, nel Salernitano ed è costretta a passare gran parte del suo tempo in ospedale e naturalmente passa molto del suo tempo sui social. Incredibilmente proprio sui social è diventata bersaglio degli hater. Lo ha raccontato la mamma Rossana a Ondanews, decidendo di rendere pubblici alcuni dei commenti più cattivi. La cosa deve aver colpito il presidente che, tramite il profilo Instagram del Quirinale, ha voluto fargli sentire la sua vicinanza.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui