Bimba di 4 anni cade dalle scale di casa e muore sul colpo. Aperte le indagini a Tufino (Napoli)

Napoli, 14 dicembre 2024 – Cade dalle scale e muore sul colpo. È una bambina di 4 anni la vittima della tragedia accaduta oggi a Tufino, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la piccola sarebbe caduta da una scala interna dell'abitazione, riportando traumi così gravi da ucciderla.

Un terribile incidente domestico accaduta in via Roma. A nulla è servito l’intervento del 118, quando sono arrivati i soccorsi la piccola era già senza vita. Sul posto sono intervenuti anche i militari del Radiomobile di Nola. Aperte le indagini per chiarire la dinamica.

Un caso simile era accaduto pochi mesi fa nel Padovano, dove un bambino di 21 mesi era deceduto battendo la testa su un gradino di casa mentre giocava con la nonna.

Notizia in aggiornamento