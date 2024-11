Sommerso Damascus. Il segnatempo top per le immersioni

Esclusività e un vero e proprio punto di svolta, con soli 99 esemplari disponibili, avendo U-BOAT sempre realizzato orologi con la corona a sinistra, per la prima volta celebra l’identità dei mancini, unendo funzionalità e un’estetica unica che cattura l’attenzione. L’eleganza e la robustezza del Sommerso (nella foto in basso), abbinata a questa novità, lo rendono un pezzo da collezione imperdibile per ogni appassionato di orologeria e che va ad affiancarsi all’edizione con corona a sinistra.

’Sommerso 46mm Damascus’, questo il nome dell’orologio, nelle versione Left e Right, vanta sotto il vetro zaffiro di altissima qualità un quadrante a tre livelli nero sul quale ruotano sfere, trattate con superluminova beige, che consentono di tenere sotto controllo ore, minuti e secondi attraverso indici e numeri in metallo spazzolato e anch’essi in superluminova beige.

Sempre sul quadrante una finestrella per la data ed un contatore aggiuntivo delle 24 ore con dettagli in superluminova beige mentre all’interno la precisione e affidabilità del movimento svizzero Sellita SW200. Sul lato della cassa una placca fissata con viti definisce con una incisione il numero seriale mentre nella parte opposta il copri-corona di grande dimensione assicura, insieme al fondo fissato con sei viti, un’impermeabilità fino a 300 metri di profondità. Completa l’orologio un cinturino in gomma vulcanizzata con il logo della maison in rilievo.