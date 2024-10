Giorgio Armani re d’America, stuolo di viaggiatrici chic per il ritorno nella Grande Mela

New York, 18 ottobre 2024 – Con una standing ovation entusiasta e piena di ammirazione si è chiusa ieri sera la bella sfilata di Giorgio Armani a New York per la primavera-estate 2025 all’Armory su Park Avenue, trasformata dalla sensibilità del grande stilista in una immaginaria stazione ferroviaria degli anni Quaranta. Ed ecco che comincia lo show, con quasi 100 tra modelle e modelli, nell’immenso spazio dell’Armeria del 7° Reggimento dove più di 600 invitati hanno potuto vivere la grande emozione della pura bellezza armaniana.

La quintessenza del Dna dello stilista che nel 1979 ha fondato la Giorgio Armani Corporation proprio qui a New York e nello stesso anno ha ricevuto l’Oscar della Moda col Neiman Marcus Fashion Award. Poi nel 1980 la gloria con Richard Gere tutto vestito Armani nel leggendario ‘American Gigolò’.

Giorgio Armani, la collezione donna primavera/estate 2025 in passerella a New York (Ansa)

Ora questo ritorno nella Grande Mela, a 90 anni di vigore e rigore, con la voglia di fare che non conosce confini di questo italiano che il mondo ci ammira per festeggiare il building che si ispira agli anni Trenta e Quaranta su Madison che in 9000 mq raduna le boutique femminili e maschili, gli accessori, i profumi, la Armani/Casa, l’Armani/Ristorante e le lussuose Giorgio Armani Residence tutte già vendute per un valore i oltre 7 milioni di euro per 250 mq. “New York è una città che non smette mai di ispirarmi”, racconta Giorgio Armani “una città che guarda sempre avanti e che mi ha accolto in momenti importanti della mia carriera”.

Giorgio Armani presenta la collezione primavera 2025 a New York (Ansa)

Ed ecco la passerella che si apre con la modella d’atelier, la preferita dal Signor Armani, Agnese Zogla, che arriva in stazione scortata dal fattorino con le valigie: una signora elegantissima, con uno stile che attraversa il tempo, simbolo di tutte le donne del mondo che viaggiano per davvero o anche solo nel sogno. Poi il defilé prima quotidiano, disinvolto e libero da sovrastrutture ma col dono della grazia e di una moda confortevole. Poi con la sera che brilla di organze sovrapposte a lini ricamati, pantaloni e giacche dai richiami all’Oriente, in testa un piccolo foulard/turbante appena accennato, in mano un trionfo felice di borse, tutte molto desiderabili. Ai piedi scarpe basse per dare una sensazione di benessere e praticità, o tacco a spillo molto aggraziato.

Interessantissimi i 30 modelli al maschile con quell’eleganza decontratta e sensuale nella tradizione armaniana più leggendaria.

Giorgio Armani, la collezione donna primavera/estate 2025 in passerella a New York (Ansa)

In sala molte celebrità come Amanda Seyfriend, Brie Larson, Aaron Taylor Johnson, Orlando Bloom, Marr Smith, Meghann Fahy, Brooke Schields, Gianmarco Tamberi, Mira Nadom, Sunisa Lee, Lily Allen, Lauren Santo Domingo, Sabine Getty, Kyra Kennedy, Nichy Hilton Rothschild, Mariangela Zappia Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti d’America, Pamela Anderson, Laura Pausini, Paola Cortellesi (che ha presentato ieri a NY “C’è ancora domani”), Lili Reinhart, Thomas Doerthy, Helena Christensen. Dopo il defilé e dopo gli applausi la straordinaria performance di Chaka Khan, e poi al Carlyle a notte fonda quella di James Blake alla quale hanno assistito anche Leo DiCaprio con la fidanzata modella Vittoria Ceretti, entrambi nascosti sotto i cappucci delle felpe.