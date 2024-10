Giorgio Armani su Kamala Harris: “Una sua vittoria cambierebbe un po’ le carte in tavola”

New York, 18 ottobre 2024 – Forse tra pochi giorni una donna, Kamala Harris, potrebbe per la prima volta diventare presidente dell’America. Forse, perché i giochi sono ancora aperti, l’America è divisa e il mondo aspetta l’elezione col fiato sospeso. Domina l’incertezza ma nel backstage del defilé di New York per la collezione femminile dell’estate 2025, Giorgio Armani non si sottrae alle domande dei giornalisti anche su questo tema. Lui che con la sua giacca femminile ma “autorevole” negli anni 80 ha regalato potere alle donne di tutto il mondo e rivoluzionato la storia della moda.

“Trovo che Kamala Harris sia una donna interessante, con un viso particolare – dice Giorgio Armani – con una forza nei tratti del viso che sono intriganti. Il fatto che sia una donna non mi interessa più di tanto a parte che sia una donna valida, con requisiti. Bene per lei se occuperà un posto tanto importante. Certo non è facile farla accettare a tutti, ma secondo me sarebbe un buon inizio per cambiare un po’ le carte in tavola”, conclude il grande stilista.