Rocco Barocco porta l’alta moda a Pompei: la nuova collezione sfila al Teatro Grande

Pompei, 22 luglio 2024 – “Domani sera il mio sogno di avvera: sfilerò la mia alta moda a Pompei”, racconta Rocco Barocco alla vigilia del defilé di nel Teatro Grande dell’antica città sepolta dalla cenere del Vesuvio nel 79 dC. Rocco Barocco, nato a Napoli 80 anni fa, studi per diventare Capitano di lungo corso all’Istituto Nautico di Procida, infanzia e giovinezza a Perrone all’Isola d’Ischia, ha cominciato la sua carriera nella moda fin da giovanissimo, specie dopo l’incontro con Patrick Barentzen e Monsieur Giles. Con quest’ultimo ci fu un sodalizio di molti anni, dopo che il giovanissimo Rocco nel 1962 si era trasferito a Roma in quegli anni capitale incontrastata dell’alta moda italiana insieme a Firenze e alle sfilate in Sala Bianca. Nel 1974 l’apertura dell’atelier Rocco Barocco in Piazza di Spagna e nel 1979 la prima sfilata di pret-à-porter a Milano. Da allora un crescendo di successi e di fama all’insegna di una femminilità ricca di fantasia e colore, con accenni delicati di sexy e l’apertura di una serie di licenze. Oggi ci sono quelle per i profumi, per le scarpe e le borse e per i bijoux e gli orologi che tengono vivo e ben rappresentano il brand.

Ora la scelta coraggiosa di questa collezione di alta moda e ancora di più questa prima volta per la moda a Pompei, nel suo parco archeologico famosissimo nel mondo anche per le continue e sorprendenti scoperte. Un luogo del mito come pochi, una città cristallizzata nello splendore dopo la furia dell’eruzione che ora grazie al direttore generale del Parco di Pompei Gabriel Zuchtriegel accoglie il defilé dello stilista italiano che vive a Napoli da alcuni anni in un antico palazzo a pochi passi dalla Chiesa del Cristo Velato. Una volta in questo sito antichissimo che sta per accogliere anche molti concerti come quello di Russel Crowe, Il Volo, Francesco De Gregori e i Pooh.