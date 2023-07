La canottiera torna protagonista del guardaroba maschile

La canottiera. Vuoi comodità, versatilità o semplicemente per gusto, da ormai da qualche anno si sta ritagliando un ruolo sempre maggiore all'interno del guardaroba maschile. Basta nasconderla sotto camicie e maglioni di ogni tipo, tiriamola fuori! Un indumento pratico, fresco e libero ma che è difficilmente abbinabile senza sfociare nella cafonaggine. Ecco quindi alcune dritte ed esempi di outfit per potersi godere a pieno la libertà della canottiera in tutte le occasioni.

La canottiera per esaltare gli accessori

Uno dei vantaggi, oltre alla comodità e alla freschezza che si ha indossandola, è legato alla facilità con la quale è possibile sbizzarrirsi nel personalizzare il proprio look. Spieghiamo meglio. Immaginiamo la canottiera come una tela che può esaltare gli accessori che più ci va di mettere. Collane lunghe in legno, corte e d'acciaio o anche con i portafortuna che si trovano fra le bancarelle sul lungo mare. Insomma... qualsiasi cosa andremo a scegliere non sarà mai fuori luogo, anche se inserita in un outfit più formale. Negli ultimi anni infatti, è sempre più di tendenza abbinare la canottiera con un blazer o inserirla al posto di una camicia in un completo vero e proprio. Un tocco più estivo e leggero adatto praticamente per ogni occasione. Andiamo a vedere come indossarla nei diversi stili.

Canottiera e completo, perché no?

Il look classico, forse quello che a primo impatto sembrerebbe il meno adatto ad una canottiera, se non ben nascosta sotto una camicia bianca. E chi lo avrebbe mai detto qualche anno fa che ne avrebbe preso il posto insieme ad un completo? Già perché la combinazione di canottiera, giacca e pantalone è una delle soluzioni più adottate nelle ultime estati da attori e cantati di fama mondiale come Chris Evans e Justin Bieber. Abbandonate quindi bottoni e colletti, niente più nodi alla cravatta e via di canottiera sotto la giacca. Risparmierete tempo e sarete più comodi senza compromessi. Nei look classici, i tagli di canottiera più consoni sono quelli slim o regular, ma dipende tutto dal tipo di completo che si sceglie di indossare e quindi, chiaramente, dall'evento. Abbinare una canottiera bianca ad un completo in lino beige o turchese è un esempio che va bene praticamente sempre nella stagione estiva, con particolare attenzione a mettere la nostra protagonista dentro i pantaloni.

La canottiera nello streetwear e nello sportwear

Denim, camicia a quadri aperta e canottiera long fit, magari un po' scollata per dare un tocco più deciso. In questo caso meglio indossare un pantalone regular fit, evitando i multitasca che darebbero un effetto un po' troppo muratore. Una variante più estiva invece, potrebbe essere questa: shorts in denim nero con qualche strappo uniti ad una con una canottiera a spalle larghe dalle maniche tagliate a tinta unita. Un look molto giovanile e di grande impatto se valorizzato con gli accessori giusti, come una collana d'acciaio ad esempio. Attenzione alla lunghezza degli shorts: rigorosamente appena sopra il ginocchio, mai sotto! Nello stile sportivo invece, la canottiera torna a casa. La versione con le spalle larghe di questo indumento è l'icona per eccellenza dello sportswear estivo maschile. Se l'essenza del vestirsi sportivi è racchiusa nell'indossare capi confortevoli, quale scelta migliore della canottiera? Qui ci si può veramente sbizzarrire a più non posso con colori e disegni vari. Un abbinamento molto comune fra i giovani è quello con gli shorts in tuta, sneakers e calze poco sopra la caviglia.

La canottiera in vacanza

Chiudiamo con qualche suggerimento per la canottiera al mare. Tralasciamo per motivi di ovvietà l'abbinamento con il costume per andare in spiaggia e concentriamoci sul momento della passeggiata al calar del sole. In questo caso, se la canottiera è la portata principale, il lino è un contorno sublime per un outfit serale, pre o post cena che sia. Il materiale più apprezzato nelle stagioni estive comporrà la nostra camicia bianca a righe sottili marroni, rigorosamente inserita dentro il pantalone beige, così come la canottiera bianca. Allacciate gli ultimi quattro bottoni (gli ultimi due ovviamente non si vedranno, ma ne manterranno la struttura) in modo tale da avere la camicia abbottonata solamente fino all'ombelico. Questo vi permetterà di esaltare al meglio sia la canottiera che l'eventuale collana che sceglierete. Infine ci stavamo quasi dimenticato dei piedi. Beh, qui è d'obbligo un bellissimo paio di ciabatte da uscita!