Ciabatta al maschile, il comfort chic dell'estate

Chi l'ha deciso che le ciabatte possono essere indossate solo a casa o negli spogliatoi di piscine e palestre? Una calzatura comoda e fresca, ideale per l'estate che sempre più uomini scelgono di indossare nella quotidianità, soprattutto per la facilità nell'abbinarla. Praticamente non ci sono regole per indossarla, se non quelle dettate dalla condizione meteorologica e dell'igiene. La cura del piede, infatti, non è per nulla scontata ed è fortemente consigliata a chi volesse indossare queste calzature. Persino la combinazione tra calzino bianco e ciabatta tipica del turista tedesco tanto bistrattata nel nostro Paese è stata sdoganata dalla regina del fashion mondiale in persona, Chiara Ferragni, ma lo vedremo più avanti. Nella frenesia della routine giornaliera, il ruolo che la comodità si è ritagliata è andato sempre in crescendo, sempre in evoluzione. Di pari passo anche gli stilisti si sono adeguati, andando a lavorare sulle ciabatte rendendole sempre meno casalinghe e sempre più adatte alla vita di tutti i giorni. Ormai ne esiste una versione per tutti gli stili, classico incluso. E qui una domanda sorge spontanea. Uno sposo all'altare con frac e ciabatte? Perché no, moglie permettendo, sia chiaro. Con questa premessa non possiamo fare altro che addentrarci quindi nel mondo delle ciabatte, partendo dai due marchi specializzati più famosi in circolazione.

Crocs e Birkenstock

Un esempio dell'evoluzione della quale parlavamo prima e sotto gli occhi di tutti, è rappresentato dalle Birkenstock, celebri calzature nate con scopi ortopedici e diventate da un paio d'anni un elemento di tendenza dopo che marchi di prestigio come Gucci e Valentino le hanno proposte in passerella. Anche Kyle Jenner ne ha un paio, in pelle di coccodrillo, dal valore che supera i quattro zeri. Quando citiamo le Birkenstock però, è più corretto parlare di sandali e non di ciabatte, ma l'idea di fondo non cambia: praticità, comodità e freschezza. Fra i vari modelli disponibili, quello Arizona è il più popolare: una doppia fascia nella parte superiore della calzatura tiene ben ancorato il piede alla suola, lasciando le dita scoperte. La versione dei sabot secondo il marchio Birkenstock invece, è rappresentata dal modello Boston. Disponibile in pelle, scamosciato o in fibra sintetica, tutti e tre sono però meno consigliati per la stagione estiva, in quanto chiusi davanti. Storia simile per le Crocs, forse ancora più famose delle cugine tedesche. Ciabatte di gomma stile gruviera, sono state considerate per anni il simbolo dell'antimoda. Forse non tutti sanno che a dispetto della nomea che si portano dietro, hanno calpestato il red carpet più famoso al Mondo: quello degli Oscar. Era l'edizione del 2021 e il batterista e produttore musicale Questlove ne ha sfoggiato un paio dorato, abbinandolo ad un completo nero. Una scelta che difficilmente verrà dimenticata, organizzatori degli Academy Awards in primis. Leggenda narra che nei giorni precedenti furono inviate più mail agli ospiti raccomandando fortemente un ritorno all'eleganza, niente look casual o sportivi, addirittura solo smoking per il comparto maschile. Probabilmente la casella di posta elettronica di Questlove era piena...

Ciabatte per tutti i gusti

Partiamo dalle più comuni. Le classiche ciabatte a fascia in gomma, quelle solitamente usate in piscina per intenderci, non brillano particolarmente per eleganza e comodità ma la loro praticità è imbattibile. In ogni caso ci ha pensato Gucci a renderle fashion: è bastato aggiungere due strisce rosse intervallate da una verde sulla tomaia et voilà, il gioco è fatto. Probabilmente ancora più popolari sono le infradito, le quali si differenziano per la presenza di una stringa a forma di Y come chiusura. Oggi troviamo ovunque la versione con l'intersezione compresa tra il primo e il secondo dito; questa viene definita "alla greca" poiché usata da Socrate e contemporanei. La storia ci rimanda poi ad altri modelli, meno conosciuti. Gli antichi romani prediligevano il fermo tra il secondo e il terzo dito, mentre i sumeri tra il terzo e il quarto. I sabot invece sono una calzatura tipica valdostana che copre la parte anteriore del piede. Tradizionalmente realizzate in legno, i modelli che si ispirano a questi sono prodotti oggi con altri materiali, soprattutto pelle, con la suola in sughero. Citiamo infine le espadrillas nonostante siano considerate scarpe a tutti gli effetti. La loro composizione in tela o cotone per la tomaia e in corda di iuta per la suola, le rendono molto pratiche e leggere. Caratteristiche tipiche delle ciabatte.

Come abbinarle

Ci sono pochissime regole da seguire per indossare delle ciabatte "da uscita". Quella non scritta riguarda la stagione, rigorosamente non invernale. Particolare attenzione va data chiaramente al pantalone che in alcuni casi può veramente esaltare la calzatura. Indossando le infradito è preferibile optare per degli shorts, anche in jeans, e il motivo è presto detto. Avendo praticamente tutto il piede scoperto, il look è molto fresco, quindi abbinarle con un cargo o un sartoriale non sarebbe particolarmente coerente. Discorso diverso per le espadrillas che si esaltano se unite ad un pantalone in lino. Se poi vogliamo aggiungerci anche una camicia sempre dello stesso materiale è tutto di guadagnato. Di tendenza quest'estate sono le Mules Babouche in pelle, ideate dallo stilista Dries van Noten. Si tratta a tutti gli effetti di scarpe da uomo classiche, da abito insomma, ma senza la parte posteriore. Ossimoro o meno, parliamo di un paio di ciabatte eleganti che si sposano con completi da cerimonia. Si esatto, sarà venuto in mente anche a voi lo sposo con il frac che abbiamo incontrato all'inizio; avrebbe indossato proprio queste. In generale comunque, sarebbe meglio evitare i classici felponi oversize. Uniti alle ciabatte infatti, danno un'idea un po' troppo casalinga all'outfit. Per dare invece un tocco più strutturato, è preferibile optare per una versione con la suola in sughero anziché in gomma. Andiamo a vedere qualche esempio nello specifico.

Alcune proposte

Sandali in cuoio con la doppia fascia o ciabatte con la suola in sughero si adattano perfettamente ai chino in cotone, un tipo di pantalone meno formale del classico ma più elegante dei jeans e soprattutto molto estivo. Per un look serale ci si può abbinare tranquillamente una camicia, anche in lino. Se invece volete osare senza diventare troppo estrosi, abbiamo la soluzione che fa per voi. Ricordate che le ciabatte possono essere viste anche come strumento per spezzare l'outfit e renderlo più leggero. Immaginiamoci quindi un look total black molto comune, magari un denim slim fit e una t-shirt. Un'accoppiata che va sempre bene, sia chiaro, ma potrebbe risultare nel complesso un po' troppo pesante per la stagione estiva. Ecco che indossare una classica ciabatta a fascia con una fantasia estrosa alleggerirebbe il look, dando quel tocco di personalità indispensabile. Il monocolore infatti, ci permette di osare liberamente con palme, koala, fenicotteri ma anche fiamme e tigri sulla tomaia, senza sfociare nel "too much" che volevamo evitare. La terza proposta strizza l'occhio allo sportswear. Qualche riga più su, abbiamo suggerito di evitare hoody oversize ma se proprio non volete rinunciare a uno degli indumenti più comodi e pratici che esistano, potete optare per la sua versione smanicata, unendola a dei bermuda in felpa corti. In questo caso, l'unico tipo di ciabatta da evitare è quella chiusa davanti essendo un po' più raffinata rispetto all'abbigliamento scelto, che invece è decisamente sportivo.

Ciabatta e calzino insieme? Chiara approva

All'inizio avevamo parlato di Chiara Ferragni e del turista tedesco amante della combo "sandalo e calzino bianco", ma senza approfondire come questo tabù è stato sdoganato. Due anni fa, l'influencer cremonese aveva fatto parlare di sé per aver preso l'aereo in ciabatte di gomma e calzini di spugna bianchi. Tanto per la cronaca, erano un modello di Acupuncture beige con disegnate delle fiamme blu dal costo di 85 euro, andato tutto esaurito sul sito pochissime ore dopo la pubblicazione della foto. E se è la regina del fashion a presentarsi ad un appuntamento di lavoro in ciabatte, con tanto di calzino di spugna, possiamo farlo anche noi. Pensiamoci liberi. Ecco magari prima di farlo sul luogo di lavoro è sempre meglio chiedere. Insomma, che sia per andare in piscina, al parco o a cena fuori, ormai abbiamo una ciabatta per tutte le occasioni, matrimoni compresi. Guai però a dimenticarci che alla fine, quello che conta è sentirsi a proprio agio con ciò che si sceglie di indossare.