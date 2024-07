John Galliano lascerà Maison Margiela di Renzo Rosso? L’ultima indiscrezione sul ‘genio corsaro’ dell’alta moda

Parigi, 23 luglio 2024 – Le voci corrono veloci nel mondo della moda che vive una stagione di grandi cambiamenti, anche alla guida delle maison internazionali dell’abbigliamento e del lusso. L’ultima indiscrezione arriva da Parigi dove in molti parlano apertamente del prossimo addio a ottobre di John Galliano alla Maison Margiela di proprietà del Gruppo OTB di Renzo Rosso, che dieci anni fa chiamò alla direzione creativa del suo marchio parigino proprio Galliano che tre anni e mezzo prima era stato protagonista di una memorabile “cacciata” da Dior dopo le sue intemperanze in una serata sfortunata al Marais durante la quale il grande stilista si era lanciato in insulti antisemiti, andando a processo e scatenando un vero putiferio.

Una bella immagine di John Galliano

Coraggioso Renzo Rosso a richiamare in pista John Galliano che lo ha ripagato con una creatività purissima in Maison Margiela e soprattutto nella sua alta moda che si chiama Maison Margiela Artisanal.

Un bel successo anche in termini di business e un vero rilancio del brand Margiela che ora però stando alle previsioni del calendario parigino del pret à porter femminile del prossimo settembre non è previsto in sfilata. A riprova, dunque, che Galliano sta lasciando la ribalta di OTB anche se i rapporti con Renzo Rosso, come raccontano nel gruppo, sono ottimi.

Ma forse John, incredibile corsaro dello stile che ha prima lanciato il brand col suo nome e poi portato in paradiso per tanti anni Dior, sta ricevendo molte altre offerte: c’è chi parla di Fendi, e chi addirittura di Chanel nonostante che la famiglia proprietaria del brand fondato da Coco sia ebrea coi fratelli Whertheimer che vivono a New York. Fantamoda? Può darsi ma vista la fama di John Galliano ci sta tutto, la sua bravura è immensa e forte l’ammirazione per il suo lavoro che lascia sempre un’impronta visionaria e futuribile pur nei canoni della grande couture.